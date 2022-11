Rechaza Ricardo Monreal que marcha convocada por AMLO sea un “berrinche”; adelanta que participará como partidario.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, descartó que la marcha a la que convocó el Presidente Andrés Manuel López Obrador sea un “berrinche”, y dijo que aunque es su derecho realizarla, no se debe olvidar de que es un jefe de Estado.

Ante los medios de comunicación, dijo que sí va a participar en esta convocatoria, porque “yo soy partidario de él” y es miembro constructor del movimiento con el que López Obrador ganó la Presidencia de la República.

Aseveró que así como es legítimo que el mandatario federal convoque a esta movilización que estimó será de millones de personas, también se debe garantizar que no se utilicen recursos públicos.

Yo no creo que sea berrinche. Yo creo que es una decisión de él, a la que tiene derecho, y yo no soy quién para cuestionar una decisión que él tomó (…). Es legítimo el que el Presidente de la República llame o invite a una marcha; es legítimo y en la medida en que sea espontánea, sea libre, no sea de otra manera, sin uso de recursos públicos, por supuesto, es válido y es un derecho que él está ejerciendo como ciudadano y como jefe de Estado

Cuestionado sobre el hecho de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, insistió en arremeter en su contra, pese a la suspensión que obtuvo, Monreal respondió: “Reconciliación, amor y paz”.

Ante el comentario del titular del Ejecutivo federal de que cada uno debe actuar conforme a su responsabilidad, el también líder de Morena en el Senado consideró que el Presidente “hace bien”.

Yo voy a seguir respaldándome en la ley y en la Constitución; creo que es la mejor forma. Si se viola sistemáticamente, ¿qué puedo hacer? Yo creo en la ley y creo en el derecho. No me voy a apartar de él, nunca, porque cuando se separan del respeto a la Constitución y a la ley, empieza el autoritarismo y empieza a degenerar la sociedad. Yo no creo en eso, no confío en eso y México debe de separarse y apartarse de la violación, del desprecio que se tiene de la Ley y la Constitución