AMLO pide diálogo entre Rusia y Ucrania para lograr paz; llama a evitar más tensiones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador opinó hay una “voluntad colectiva”, aunque no lo manifiesten los gobiernos, para que el conflicto entre Rusia y Ucrania concluya a la brevedad.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador aseguró que México sostiene su postura en favor de la paz entre ambas naciones; además, consideró que "no debe tardar mucho" la resolución del conflicto.

“México va a seguir manteniendo su postura en favor de la paz, de la solución pacífica, a esa controversia a ese enfrentamiento. Esa es la postura de México, neutralidad" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Al reconocer que hay un acuerdo "no abierto, pero sí interno" en muchos países, apuntó que "debe buscarse el diálogo para la paz".

"Yo no pienso que tarde mucho ese momento y lo que hay que hacer es que se logre pronto, no veo que escale el conflicto, que se agrave, no, siento que ya va a ir descendiendo la confrontación y se va hacia la paz” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

López Obrador dejó de manifiesto que no coincidía con el embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, sobre la posición que asumió nuestro país en torno al conflicto entre Rusia y Urania.

No obstante, el mandatario se equivocó y dijo que era la embajada de México ante Estados Unidos la responsable de esa posición.

"Me decían ayer que se votó en la ONU para que Rusia pague los daños ocasionados a Ucrania y que México votó por eso. Es una decisión de la embajada de México en Estados Unidos, yo no puedo estar pendiente de todo o que me pregunten todo o me consulten todo. Hay libertades, pero el titular del Ejecutivo en México que es que de acuerdo a la Constitución tiene a su cargo la política exterior sostiene que en este conflicto nuestra postura es la de la paz y la neutralidad”, explicó el mandatario.

La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución, impulsada por el embajador de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, quien invocó la Comisión de Indemnizaciones del organismo, para exigir que Rusia pague por los daños, pérdidas y lesiones ocasionadas a ciudadanos ucranianos; además, aprobó iniciar el registro para documentar las reclamaciones.

La medida tuvo 94 votos a favor, 14 en contra y 73 abstenciones. México votó a favor de imponer la sanción a Rusia, que protestó por la resolución.

CEHR