Recomiendan refugiar a las hijas de la víctima

La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) recomendará que las dos hijas de Victoria Salazar, asesinada el pasado 27 de marzo en Tulum, tengan protección del DIF y, de ser necesario, se les brinde el estatus de refugiadas, dijo Andrés Ramírez, titular de la dependencia.

En entrevista para La Razón, señaló que la Comar no sabía que la víctima tuviera hijas, además de que ellas no están registradas como refugiadas, ni tienen algún estatus en proceso, además, no se ha comenzado algún trámite al respecto.

“Aunque estas niñas no tienen estatus de refugiadas, por el simple hecho de ser hijas de una mujer refugiada, queremos tener una contribución en recomendar que sean evaluadas por el DIF para un mejor interés de los niños”, comentó.

“Y si en él está tener acceso a la recomendación de refugiado tenemos las puertas abiertas para ellos, además de tomar su caso con prioridad”, destacó.

Andrés Ramírez lamentó el hecho en los términos más enérgicos, porque “es absolutamente condenable, reprobable, penoso y avergonzante”.

Además recordó que Victoria Salazar era reconocida como refugiada desde noviembre de 2018.

En 2016, después de que dejó su país huyendo de la violencia por las pandillas, la falta de trabajos y otros factores sociales, Victoria Salazar decidió cruzar a Estados Unidos; sin embargo, al ver lejana esta posibilidad, solicitó en Tapachula, Chiapas, una visa humanitaria.

En 2018, ya siendo reconocida como una refugiada (con el documento 11598479) viajó a Quintana Roo, donde encontró trabajo como intendente de un hotel de la zona turística de Tulum.

Su hermano René señaló en entrevista para la prensa internacional que la prioridad de Victoria Esperanza, quien era madre soltera, era criar a sus hijas y darles estudios, por eso habría comenzado a trabajar en Tulum y buscaba vivir por completo en México.