Reforma Electoral no pretende acabar con el INE, busca mejorar sus procesos y generar ahorros: Mario Delgado

La Reforma Electoral planteada por el Presidente de la República no pretende desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que busca es “eficientar el proceso; hay estructuras dobles, hay institutos locales, hay el Instituto Nacional y cuando no hay elecciones locales pues, pasan 5 años sin hacer nada”, aseguró el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carillo.

Entrevistado durante una gira de trabajo por Tijuana, Baja California, Mario Delgado señaló que es falso lo que dicen los conservadores y algunos consejeros electorales sobre la reforma ya que estos últimos " están más interesados en proteger su presupuesto y su salario , que profundizar la vida democrática del país".

Mario Delgado aseguró que la propuesta del Ejecutivo federal, la cual es apoyada por Morena, pretende tener una autoridad electoral absolutamente imparcial , la cual se deba al pueblo y no esté al servicio o a los partidos .

Cuestionado si con estos cambios constitucionales y las leyes secundarias en la materia electoral, tanto el Gobierno federal como Morena, no pretendían tener un árbitro a su servicio , Delgado Carillo aclaró: “No nos interesa a nosotros, nosotros venimos de la lucha democrática, no somos iguales, no necesitamos ayuda, no necesitamos árbitros parciales . Si nosotros venimos de sufrir los fraudes de tener árbitros parciales”.

El presidente nacional de Morena señaló al actual INE de haber estado en contra de la Revocación de Mandato, no apoyo la Consulta Popular, fue quien violó los derechos constitucionales de sus candidatos Félix Salgado en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán para que no compitieran, entonces es necesario hacer cambios para tener consejeros comprometidos con el pueblo y no los partidos políticos .

Respecto a las negociaciones con el PRI para sacar la Reforma Electoral, Mario Delgado no precisó si ya tenían un pacto con los priistas y respondió:

"Están trabajando nuestros diputados, diputadas porque es una reforma buena para nuestro país. Ahí está la encuesta del propio INE, donde más del 70 por ciento de la población, apoya los puntos fundamentales de esta reforma" Mario Delgado, dirigente nacional de Morena

El líder nacional morenista insistió que con una reforma como es planteada por el Presidente de la República y Morena se puede ahorrar.

"No queremos que haya plurinominales, son los mismos de siempre, esa es la burocracia de los partidos, son los privilegiados y también que los partidos tengan menos dinero, como ha puesto la muestra Morena, el año pasado devolvimos 800 millones de pesos de nuestras prerrogativas, porque no estamos de acuerdo que se despilfarren los recursos de la gente, que son recursos públicos en la política, se puede hacer política con mucho menos dinero" Mario Delgado, dirigente nacional de Morena

DGM