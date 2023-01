Reforma Electoral suma otra acción de inconstitucionalidad en su contra 

El Plan B de la Reforma Electoral acumulará otra acción de inconstitucionalidad en su contra, pues este miércoles las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados se sumarán para frenar la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo anunció el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Santiago Creel Miranda, quien opinó que las modificaciones hechas en materia electoral hacen que la competencia electoral sea totalmente inequitativa y no exista sanción alguna .

Aseguró que la presentación de este recurso legal es en defensa de la Constitución y de las y los mexicanos ante lo que consideró como la ruptura de reglas por parte de Morena.

te interesa México propone acelerar la conformación de organismos acordados en la Celac

"Estamos apoyando al pueblo, al pueblo real, al pueblo que representa a todas y a todos los mexicanos, ¿por qué?, porque ese pueblo manifiesta su voluntad soberana al hacer la Constitución; la Constitución, es la carta de presentación del pueblo, del pueblo de México, no de un pueblo, no de otro pueblo, no de unos mexicanos y de otros" Santiago Creel Miranda, presidente de los diputados

Explicó que no presentará un recurso como presidente de la Cámara de Diputados, debido a que al no registrarse alguna invasión de facultades al Poder Legislativo durante la aprobación del Plan B que realizaron los mismos legisladores, no hay materia para presentarlo .

"Estas acciones de inconstitucionalidad son fundamentalmente porque se han autorizado que los servidores públicos hagan campaña, que la propaganda que realicen simple y llanamente no se tome en cuenta para ningún tipo de sanción; y, además, han disminuido las sanciones" Santiago Creel Miranda, presidente de los diputados

Creel Miranda apuntó que esta Reforma Electoral hace que la competencia electoral sea inequitativa , que las "campañas se adelanten y que no exista prácticamente sanción alguna por el hecho de que los funcionarios o servidores públicos hagan campaña , fundamentalmente las corcholatas, que reciban aportaciones y éstas se traduzcan en su promoción y en propaganda política".

Síguenos en Google News

DAN