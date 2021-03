Reforma no es inconstitucional: Monreal

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, rechazó que la reforma a la industria eléctrica aprobada por el Congreso sea inconstitucional.

“Estoy seguro que los jueces habrán de establecer con toda seriedad que se observe el principio Constitucional y se resolverá en consecuencia. No hay que alarmarnos o asustarnos con el agotamiento de los recursos jurisdiccionales que previene la ley, es normal, ayer había 36 amparos, puede haber 100, pero no tenemos ningún problema porque el congreso hizo lo correcto, el congreso de la unión legisló conforme a la constitución”, manifestó.

Sobre la revisión de la actuación judicial que promovió el Presidente, consideró que es una situación normal y a nadie debería extrañarle.

“Si el Senado o un particular o el Presidente de la República solicitan que se revise la actuación de un juez, tiene su derecho; y la Judicatura resuelve si se actúa o no. Hay órganos internos del Poder Judicial para revisar la conducta de los jueces. Tampoco debe de extrañarnos que no se ejercía antes”, consideró.