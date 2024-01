Reforma a pensiones, una puntada: Xóchitl

La precandidata de la alianza Fuerza y Corazón por México (FCXM), Xóchitl Gálvez, aseguró que las reformas que alista el Presidente Andrés Manuel López Obrador no son reales, puesto que ya se hubieran hecho desde el principio de su sexenio, como el tema de las pensiones.

“El Presidente está en campaña, este tema de las pensiones no es un tema real, porque si lo hubiera querido hacer lo hubiera hecho desde el primer día que llegó, en su Gobierno, y sabe que no hay recursos”, explicó.

En entrevista con medios en Quintana Roo, advirtió que ahora que se han acabado los recursos guardados, van por el tema de las pensiones.

Señaló que ahora que los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quisieron jubilarse con su salario completo, que lo han ahorrado por muchos años, se opuso, “dijo que por qué, pues, sí, porque hay quien lo puede hacer porque ahorra”.

Sostuvo que es necesario discutir el tema de pensiones, pero de cara a la gente, con claridad, de dónde van a salir los recursos, cómo van a salir, los va a poner el Gobierno, los empresarios, el trabajador y de qué manera se va a lograr.

“Y no sólo una puntada, donde lo que yo tengo la impresión es que quiere quedarse con nuestros ahorros, y eso sí está grave. Ahí sí creo que es injusto que el Gobierno quiera controlar los ahorros de los mexicanos, de nuestras Afores”, dijo.

Por otra parte, tras una reunión con el sector turístico de Cancún, la abanderada de PAN, PRI y PRD dijo que no tiene nada en contra del Tren Maya, ya que es necesario “echarlo a andar”, pero precisó que, de un costo inicial de 120 mil millones, alcanzó los 480 mil millones de pesos.

“Entonces, sí, hay que investigar por qué se encareció tanto la obra del Tren Maya y creo que el tema de los medicamentos es tremendo”, dijo.

En este contexto señaló que las cosas ya están hechas, además que no tiene esa obsesión de destruir todo lo que hicieron los demás, “yo más bien creo cómo le hacemos para que eso funcione”.

Sin embargo, la precandidata consideró necesario revisar la obra ya que hay posibles riesgos estructurales que son necesarios de analizar.

“Revisar las consecuencias de estas vigas, estas lozas de concreto que las pilas para mí son lo más peligroso, porque son las que están insertadas en el acuífero, que además tienen acero que se va a oxidar”, detallo.

Por otra parte, en un video que subió a sus redes sociales criticó la estrategia social del Ejecutivo al señalar que la política de “primero los pobres”, sólo es para beneficiar a familiares.

“Dijeron primero los pobres, mangos para ellos; primero los López. Los hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador se han convertido en coyotes VIP de la 4T”, expresó.

Gálvez Ruiz dijo que también se ha tendido una red para la compra y venta de miles de toneladas de balastro, la piedra que se está usando para la construcción del tren Maya.

“No es casualidad que esta obra esté costando tres veces más de lo que nos dijeron. Se dan baños de pureza en los discursos, pero en los hechos, primero los López. Con continuidad es impunidad”, agregó.

“No vamos a quedarnos con dinero de las Afores”

Ante las críticas de algunos especialistas y políticos que advirtieron que el Gobierno pretende quedarse con los fondos de las Afores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que “no somos ratas, no somos corruptos”, pues con la reforma que propondrá se trata de que se aporten desde la Federación recursos para otorgar una pensión del IMSS e ISSSTE digna a los trabajadores.

“Ya he estado escuchado de quienes están pensando como (Sergio) Sarmiento, que es opositor a nosotros y defensor de los patrones, está pensando que lo que escribió es quedarnos nosotros con todos los ahorros, las pensiones. No. No somos ratas, no somos corruptos”, ratificó en la conferencia de prensa mañanera.

Luego de exhibir el tuit donde el periodista y especialista en temas económicos cuestionó la presunta intención de López Obrador de apoderarse de los fondos de la Afores, el mandatario dejó en claro: “¿Cómo me voy a quedar con ese dinero? Si no soy corrupto”.

Explicó que en días pasados se habló de que no es un asunto de quien administra las pensiones sino del monto, ¿quién lo entrega?, si el gobierno o a través de una Afore.

“Él ya está interpretando que lo que queremos es quedarnos con todos los ahorros de las Afores. Pues no”, insistió.

El Jefe del Ejecutivo federal expuso que también ya se está pensando que el Gobierno presumirá “con sombrero ajeno” los fondos para la jubilación, los cuales, precisó, se integran con las aportaciones de los empresarios y los trabajadores.

“Para tranquilidad de todos, lo que vamos a hacer es que el Gobierno va a ir aportando porque no lo hacía antes, ayudando para que progresivamente se logre que el trabajador reciba, cuando se jubile, su sueldo y no la mitad”, estableció.

Informó que se realiza un análisis de cuánto tiene que aportar el Gobierno, “ayudando hasta lograr el equilibrio, remediar el problema que dejó el neoliberalismo, con nombres y apellidos, Ernesto Zedillo, y Felipe Calderón en el caso de la reforma al ISSSTE”.

Recordó que él cuando estaba en la oposición solicitó diversos amparos, pero “la Suprema Sorte de lo chueco rechazó todos los amparos. Entonces eso es lo que vamos a tratar”.