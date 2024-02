Reformas: acelera 4T; oposición señala “fallas de primaria”

Morena en el Congreso de la Unión prepara un amplio plan nacional de cabildeo para tratar de convencer a la oposición y a la sociedad civil de sacar adelante las reformas que puso sobre la mesa el Presidente de la República el lunes pasado, aunque con una ruta que apenas dejaría un par de semanas para intentar aprobar la veintena de iniciativas.

El coordinador de la fracción guinda en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, propondrá este jueves a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) realizar cinco foros nacionales, 32 estatales y asambleas en los 300 distritos electorales en donde participen no sólo Morena, PT y PVEM, sino los demás grupos parlamentarios, universidades, académicos, especialistas, organizaciones civiles y demás interesados.

El ejercicio se realizaría del 19 de febrero al 15 de abril, dos semanas antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

En caso de que esto se apruebe en la Jucopo de San Lázaro, se remitirá al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

Mier Velazco reconoció que las reformas que requieren mayor discusión son la del Poder Judicial, la electoral y la relativa a las pensiones, pues “el resto, creo que, por su propia naturaleza, sería un acto de egoísmo, de falta de sensibilidad, de empatía, de solidaridad con el pueblo de México, si no aprueban algo”.

Al respecto, Monreal Ávila sostuvo que empujarán las reformas y se acoplarán a la revisión en el formato de conferencia. También negó que las propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador sean un “distractor” o una estrategia electoral, como acusa la oposición.

“Nosotros vamos a empujar fuerte estas reformas y por decisión del grupo, acabamos de tomar una decisión, que vamos a acompañar y a respaldar el paquete de reformas que en la Cámara de Diputados se inició y estaremos pensando y planteando acompañarlas en la revisión, en trabajo de conferencia”, expuso el también presidente de la Jucopo del Senado.

Gráfico

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la morenista Ana Lilia Rivera, dijo que hay disposición para mover “puntos y comas” a las iniciativas, pues el Congreso tiene derecho a analizarlas.

“Vamos a tener dos Cámaras trabajando en conferencia, a la par, y eso permitirá que tomemos acuerdos donde sea necesario, abrir los espacios de parlamento abierto… Vamos a iniciar los trabajos para lograr los consensos y será la Junta de Coordinación Política la que anuncie el logro del acuerdo para trabajar en conferencia con la Cámara de Diputados”, comentó.

Resaltó la postura de los legisladores del PRI para apoyar algunas iniciativas, lo que consideró que permitirá tener una mayoría calificada en algunos casos: “No van a ser todas, pero por lo menos considero que hay algunas que sí vamos a transitar, y creo que eso es lo más importante para nuestro país: que las coincidencias hoy nos encuentren en estas reformas de tan gran importancia para la clase trabajadora y popular de México”, declaró.

El senador morenista César Cravioto pidió a la oposición no concentrarse en la “fobia” que tienen al Presidente y que se sumen al análisis que busca dejar un mejor “andamiaje” político” al país.

Y aunque la oposición sostuvo estar de acuerdo en aumentar la pensión y un salario mínimo digno, también se mantuvo en la negativa ante algunas iniciativas.

El coordinador de los senadores del PAN en la Cámara alta, Julen Rementería, cuestionó que la mayoría legislativa busque concentrar los trabajos en las reformas presidenciales sólo para favorecer, dijo, el posicionamiento de Claudia Sheinbaum.

“Hay que decirle al Gobierno, a los legisladores que ahorita están muy moviditos en querer atender la orden de su jefe máximo, que hay cosas importantes en este país qué atender antes de una instrucción electorera del Presidente… Incluso, la propia candidata de su partido las tomó, y dice ella que van a ser como parte de su plataforma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Presidente la lanza y ella la batea”, manifestó, en argot beisbolero.

En tribuna de la Cámara de Diputados, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que no se permitirá el avance de reformas que destruyan las instituciones “el ascenso del populismo, la opacidad en la acción del Ejecutivo federal y la venganza personal de quien hoy ostenta el poder”.

Aseguró que su partido no apoyará reformas de carácter “electorero”, pues dijo que no son “empleados del poder”.

Al opinar acerca del tema, el coordinador de los diputados perredistas, Francisco Huacus, insinuó que el tiempo que le queda a la actual legislatura es corto para el debate que requieren las iniciativas.

“Mañana (hoy jueves) vamos hablar sobre las 20 iniciativas, porque aquí hay una situación que hay que valorar: quedan 25 sesiones en el Congreso y luego son 18 iniciativas que requieren el consenso constitucional…Ellos tienen que construir la mayoría calificada con PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que hasta ahorita la ruta que hemos manifestado es ir en contra de lo que significa acabar con la democracia”, dijo.

PRI señala errores “de primaria” en iniciativas

Dentro del paquete de reformas enviadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador fueron encontrados algunos errores técnicos, como la referencia de artículos inexistentes o erróneos.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, sostuvo que la oposición apoya algunas de las iniciativas como la relativa a las pensiones o el salario mínimo y que se mantendrá en contra de las que versan sobre el Poder Judicial o en materia electoral, las cuales son en las que se encontraron los yerros.

Y es que en la iniciativa de reforma electoral, en lo correspondiente al oficio favorable que emitió la Unidad Jurídica de Egresos en respaldo al proyecto, se refiere que la reforma ya incluye un artículo décimo transitorio sobre los gastos que derivarán de esta modificación; sin embargo, dicho artículo no existe debido a que sólo se incluyeron nueve transitorios.

Algo similar ocurrió con el proyecto para cambiar la composición del Poder Judicial, donde también se refiere un artículo transitorio con un contenido totalmente distinto a lo que realmente dice el texto propuesto por el Presidente.

Estos errores fueron tildados como “de primaria” por Moreira Valdez, quien agregó que el proyecto para aumentar las pensiones a jubilados resultó un “engaño” debido a que lo propuesto no se asemeja a lo que prometió el titular del Ejecutivo.

Estimó que el número de beneficiados apenas alcanzaría a tres millones de personas, debido a que el cambio no tendrá efectos en quienes ya están pensionados, y argumentó que la falta de reacción de los mercados es una prueba de que realmente su impacto será mínimo.

“Hay que ser claro, estos trabajadores están en el futuro, no en el pasado. Los que ya se pensionaron no van a recibir ese apoyo… La reforma es muy neoliberal, no cambia el paradigma de 1997 para nada, tan es así que los mercados no reaccionaron. Hay que discutirlo aquí para que la gente vea que lo que les prometieron no es lo que pusieron en la ley”, dijo en entrevista.

Gráfico

Señaló que los únicos beneficiados con esta reforma serán aquellos que se jubilen en el futuro con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

“Todos los de atrás y cesantía no cuentan, los de invalidez tampoco… Dentro de seis meses después de que se apruebe la reforma, que se haga un instituto pitero como este que quieren hacer, a partir de ahí se empezarían a pensionar los que tengan 65 años y son bien poquitos, 750 semanas de cotización. Eso no es lo que dijeron, dijeron que le iban a dar para atrás a lo de Zedillo y Calderón y para nada, lo están reforzando”, insistió.

El priista también criticó que una de las reformas busque atender a pueblos originarios, mientras que entre los proyectos planteados por el Presidente también está una iniciativa para desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

“Nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas que respalden de los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos afromexicanos al 100. Nos preocupa que no se reglamenten bien las consultas”, agregó.