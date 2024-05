Registran subejercicio en rubros relevantes

Durante el primer trimestre del 2024 se registró un subejercicio superior a 96 mil millones de pesos en dependencias, órganos y demás entes federales, cuyos efectos alcanzan rubros relevantes en la coyuntura a nivel nacional: el proceso electoral, la administración del agua y la salud, entre otros.

El monto no ejercido no solamente es 67.3 por ciento mayor en comparación, tan sólo, con los 57 mil 792 millones de pesos no erogados en el último trimestre del año pasado, sino que representan tres veces el presupuesto aprobado para el Instituto Nacional Electoral (INE) en todo el 2024.

De acuerdo con el reporte que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión, el gasto programable de enero a marzo se vio reducido en 96 mil 720 millones de pesos, pues del billón 775 mil 371 millones que calendarizó para ejercer en dicho periodo, se reportó el gasto de un billón 678 mil 651 millones de pesos.

Uno de los organismos en los que se dio retención del gasto, en su caso por mil 166 millones de pesos, fue en el INE, que este año trabaja en el reto de organizar las elecciones más grandes en la historia del país.

Una de las razones de haber ejercido sólo ocho mil 851 millones de los 10 mil 18 millones de pesos que estaban contemplados fue haber gastado menos en la organización electoral nacional, indica el reporte de Hacienda. También destaca el hecho de haber destinado menos a tecnologías de información y comunicaciones; capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía; y otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del Estado en radio y televisión.

Sin embargo, entre los entes de la administración pública federal la variación del gasto más grande se observó dentro del Poder Judicial, en donde se explicó que la causa de no haber gastado siete mil 278 millones de pesos fue por una disminución en el gasto del Consejo de la Judicatura Federal.

Y en medio de la crisis hídrica que atraviesa el país, en la cual especialistas y organismos han llamado a tomar medidas contundentes para eficientar el suministro de este importante recurso hídrico, también hubo un subejercicio.

Este freno en el ejercicio de los recursos públicos se halló dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que tiene a su cargo instancias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuyo objetivo específico es garantizar la administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica. En la Semarnat, la diferencia negativa entre lo programado y lo realmente ejercido fue de mil 665 millones de pesos.

Dentro de las dependencias federales, en la Secretaría de Bienestar se reportó un subejercicio de 16 mil 302 millones de pesos, provocado por menores erogaciones en los programas Sembrando Vida y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, siendo el primero el más impactado, con 11 mil millones menos que se ejercieron respecto a lo contemplado para el primer trimestre del año. No obstante, en razón de la vigencia de la veda electoral, la dispersión de apoyos sociales se vio acotada.

En salud también hubo impacto por dos mil 421 millones de pesos no gastados. El reporte explica que esto se debió a que no hubo registro de gasto en el programa Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud, así como menores recursos para el programa Atención a la Salud.