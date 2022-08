Útiles escolares: Compras de pánico a la orden del día; el lunes, regreso a clases

Las compras de pánico para los padres de familia están a la orden del día, pues desde la semana pasada se abrieron las inscripciones de nivel básico; kinder, primaria y secundaria, lo que generó que las familias no pudieran anticipar sus compras de uniformes y útiles escolares encontrándose con precios muy elevados en todos los productos básicos.

En entrevista para La Razón Margarita Flores quien tiene un hijo de 12 años que ingresará a la secundaria, comentó que el día jueves fue a la inscripción del menor con esa fecha indicada.

"Terminando mi inscripción me fui al centro de la ciudad en busca del uniforme escolar, me encontré con filas enormes en todas las tiendas con un tiempo de una hora aproximadamente, dejé para después los útiles escolares, ya que llevaba prisa, he gastado cerca de 2 mil pesos entre uniformes y zapatos”, explicó.

Con todo y los útiles calculó que se gastará 3 mil pesos, esto, solo de un hijo, pues no imagina los que tienen de dos en adelante.

Cuadernos, lápices, plumas, forros, reglas y hasta zapatos tienen precios altos, además, que muchos padres no alcanzaran a tener toda la lista completa por la premura que se las entregaron y la fata de ahorros para su compra.

te puede interesar PRD exige a la SEP informar a docentes sobre nuevo plan educativo

SSC alista despliegue de 7 mil policías para el “Regreso a Clases 2022” en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alista un operativo de prevención, seguridad y vialidad, con el despliegue de cerca de 7 mil policías para el dispositivo “Regreso a Clases 2022”, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial del personal docente, estudiantes y padres de familia.

En un comunicado, recordó que el próximo lunes 29 de agosto de 2022 regresan a clases los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas de las 16 alcaldías de la capital, así como el personal docente entre maestros y administrativos.

“Por lo que las acciones preventivas iniciarán a partir de la 06:00 horas del día lunes, en las que participarán 6 mil 600 policías preventivos, de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Policía Auxiliar y 200 de la Subsecretaría de Control de Tránsito”, indicó.