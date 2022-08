Educación en el país

Regreso a clases, con más dudas que certezas por nuevo plan educativo Señalan ONG que no hay apuesta clara y tampoco han presentado libros de texto ajustados a éste; docentes se dicen abrumados por la falta de información; va marco curricular para prepas en el que sí alistan capacitación previa; subsecretario de Educación Media Superior dice que sin profes adaptados no habrá piloto; Presidente asegura que hubo consulta para nuevo modelo y no se afectará a maestros ni a alumnos; el lunes inicia el ciclo escolar 2022-2023 en educación básica