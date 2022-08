Reciben diputados de Morena a Ebrard como “carnal” en plenaria

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard remarcó los logros que ha tenido el Gobierno federal respecto a la política exterior del país, sobre todo en la relación con Estados Unidos, pues aseguró que anteriormente se sometía al país, pero ahora se respetan sus ideas.

Entre gritos de “Presidente, Presidente” el canciller fue recibido en la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, previo a su participación y mensaje central. Los legisladores afines extendieron una manta en la que se leía: “Marcelo mi carnal, bienvenido”.

Ebrard Causabón dijo al entrar que no hablaría mal de sus rivales políticos —Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López— pero no se refirió al senador Ricardo Monreal.

“Yo agradezco mucho la recepción, tenemos muchas amigas y amigos y todos somos compañeros. Nos queremos bien y les agradezco su afecto y su cariño. No me atrevería a hacer una comparación con mis compañeras y compañeros. No me corresponde”, indicó.

De esta manera señaló que el principal reto a la llegada de la actual administración fue precisamente cómo llevar la relación con Estados Unidos, pues anteriormente se sometía al país de la política del vecino del norte.

“Esa es una tesis que van a encontrar todavía en algunos sectores, ya que sigue vigente, sin embargo, en los últimos cuatro años se ha construido una relación que le permita a México acelerar la integración económica y por otro, mantener una política exterior propia. Parecía imposible esto y pasaba inadvertido, pero la respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue la de decir; si tenemos un Presidente con el respaldo de la mayoría de la población, entonces si se pueden lograr los objetivos al mismo tiempo”, aseveró.

El canciller Ebrard dijo que la política exterior de México ha sido exitosa, pues, aunque haya pasado inadvertido, el Presidente López Obrador tuvo un gran impacto en su participación en el G20 y en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Además, sostuvo que la mejor política exterior es la interior, como lo mencionó el Ejecutivo, pues se ha promovido una estrategia energética propia e iniciativas a nivel internacional, como el acceso universal a las vacunas o la regulación de armas de fuego para conseguir la paz.

Respecto a la inestabilidad energética por la guerra en Ucrania, agregó que el Ejecutivo dijo desde hace tres años que era necesario tener nuestra propia política en la materia, con la compra de refinerías y dejar de depender del exterior.

En torno al panel de controversias en el que actualmente se dirimen diferencias señaló que a Estados Unidos no le gustan los paneles, porque es una superpotencia, por ello, dijo que si lo piden es mejor para le país ya que se impide que se tomen medidas unilaterales por parte de ese país.

“Ha habido toda una discusión por las consultas, pero es un absurdo pensar que vamos a salir del T-MEC, no se pone en peligro el Tratado por defender lo que queremos, pues esta sumisión solo llegó a México al estancamiento”, aseveró.

Adán Augusto López resalta cohesión guinda

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández reiteró que la moratoria legislativa de los partidos de oposición, sólo es un discurso de minorías, cuando hay una mayoría cohesionada y profesional con Morena y sus partidos aliados.

“Yo que se que dicen que la moratoria legislativa, pero eso sólo es el discurso de las minorías cuando hay una mayoría cohesionada política

y profesionalmente preparada, pues allá ellos que se queden con su moratoria”, destacó.

En un video compartido en sus redes detalló que hay una mayoría que representa al pueblo de forma comprometida con el interés supremo de México en nombre del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Son 279 legisladores que con sus acciones como dijo Simón Bolívar, echan el miedo a la espalda para salvar a la patria”, aseveró.

El encargado de la política interior del país sostuvo que Morena debe seguir trabajando para que se consolide la transformación de este país, “pues ya llevamos cuatro años y después llega un periodo de consolidación”, dijo.