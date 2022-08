Desaparecen 20 menores al día; son 11% más que con EPN

En México desparecen diariamente 20 menores de entre 0 y 17 años de edad en los últimos cuatro años, esto es 11 por ciento más que durante el mismo periodo de la gestión anterior.

De acuerdo con expertos, entre las causas principales de la ausencia de los menores están que son cooptados en redes sociales, en videojuegos por Internet, trata de personas o incluso por reclutamiento del crimen organizado.

Daira Fragoso, de 16 años, comentó a La Razón —con permiso de los padres— que es normal que en los chats de videojuegos o en las transmisiones de nuevas plataformas para gamers haya personas que sólo coquetean, pues sabe que muchos adultos se meten a jugar para engañar a las “chavitas”, como ella les dice.

Es normal que se metan a los chats y transmisiones a quererte ligar, muchos se hacen pasar por chavos, te invitan a salir. Cuando iba a la secundaria me pasaba a cada rato, pero me negué, pero a una amiga le pasó y quedó bien asustada porque era un señor

Daira Fragoso, Estudiante

“Es normal que se metan a los chats y transmisiones a quererte ligar, pues muchos no encienden sus cámaras y se hacen pasar por chavos como yo, te invitan a salir o verte en otro lado, pero ya es de cada quien que caiga. Cuando iba a la secundaria me pasaba a cada rato que me dijeran si nos veíamos en alguna plaza, pero me negué, pero a una amiga le pasó y fue, y quedó bien asustada porque era un señor”, detalló.

Del 1 de diciembre de 2018 al 20 de agosto de 2022 se contabilizaron 27 mil 514 reportes de desaparición de niños a nivel nacional, pero en los mismos mil 357 días de gobierno de Enrique Peña Nieto el registro fue de 24 mil 957 desapariciones, 18 diariamente, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Entidades como Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México o Veracruz, son los que cuentan con más reportes en este delito.

Al respecto, Rosi Orozco, directora de México Unido Contra la Trata, dijo que es muy grave el tema de desapariciones de menores, pues las primeras horas son cruciales para localizarlos, pero en México hay un fuerte problema de giros negros donde los menores son coptados para trabajo infantil o explotación sexual.

Se debe prevenir el delito y que las autoridades revisen todas estas aplicaciones, ya que se han vuelto muy famosas entre los menores, incluso tengo referencia de casos que las cooptan por este juego llamado Free fire, pero simplemente no se hace nada

Rosi Orozco, Directora de México Unido Contra la Trata

“Es sumamente grave lo que pasa en México, pues no se cierran giros negros en el país como en Tlaxcala en donde los explotan. Cuando se pide ayuda a las procuradurías de los estados se tardan mucho para dar con ellos, pero en muchas ocasiones no actúan en tiempo y forma”, explicó la activista.

Orozco mencionó que la aplicación de Free Fire es en la que se ha hecho más popular para coptar a los menores, pues tiene reporte de al menos tres casos de niñas que han sido secuestradas por esa aplicación.

Además, comentó que se debe homologar la ley para prevenir el delito, pues no hay un programa contra la trata en México, pues en muchas ocasiones se conoce cómo desaparecen o donde están, pero no se actúa.

Se deben fortalecer programas como Alerta Amber, y debe haber colaboración con las autoridades para localizar a la brevedad a los niños, pues el tiempo es fundamental. Las desapariciones también deben atenderse con mayor prioridad

Eunice Rendón, Presidenta de Agenda Migrante

“Se debe prevenir el delito y que las autoridades revisen todas estas aplicaciones, ya que se han vuelto muy famosas entre los menores, incluso tengo referencia de casos que las coptan por este juego llamado Free fire, pero simplemente no se hace nada”, destacó.

Eunice Rendón, experta en seguridad, dijo que el tema de desaparición de menores es muy difícil ya que hay mucha impunidad en el país, por eso se ven a muchas familias y sobre todo madres, buscando a sus hijos.

“El tema está grave y 97 por ciento es a partir de 1997; aparte, muchas personas no denuncian por miedo, pero en el tema de los menores es que se debe cuidar a la niñez, porque las desapariciones también deben atenderse con mayor prioridad, pues quedan a la deriva”, dijo.

La experta mencionó que se han hecho avances, pero se debe dar seguimiento a los casos, sobre todo en torno a la ejecución de derechos como buscarlos de manera inmediata y repararles el daño en caso de delitos.

“Se deben fortalecer programas como Alerta Amber, y debe haber colaboración con las autoridades para localizar a la brevedad a los niños, pues el tiempo es fundamental para ello”, sostuvo Rendón.