Reitera Tatiana Clouthier que México no se saldrá del T-MEC

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que México no se saldrá del T-MEC únicamente porque Estados Unidos y Canadá pidan consultas por su desacuerdo con la política energética del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al participar en la plenaria de la bancada de Morena en el Senado, destacó que la Inversión Extranjera Directa representa una cifra récord en el primer trimestre de 2022, con 27 mil 512 millones de dólares.

Resaltó que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.9 por ciento durante el segundo trimestre de 2022 ; sin embargo, Clouthier se equivocó al asegurar que México tiene la tasa de desempleo más baja desde 2025.

Al referirse al T-MEC, recordó que es la cuarta ocasión que se implementa el mecanismo de las consultas, ahora por el tema energético.

Consideró que las consultas son un mecanismo muy importante que tiene el T-MEC para resolver diferencias, cuando se tienen visiones distintas o uno de los países considera que algo no está funcionando de acuerdo con lo que fue negociado .

Recordó que al día de hoy Canadá y México están en un panel contra Estados Unidos en el tema de reglas de origen en el sector automotriz, y criticó que algunos medios afirman que México se saldrá del T-MEC por las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá en materia energética.

El hecho de que no estemos de acuerdo en una interpretación o que queramos resolver una diferencia, no quiere decir que se acaba la relación (…). El Presidente de la República ha sido una y otra vez muy claro, parte de la relación fuerte que tenemos como región con Canadá y con Estados Unidos, es este mecanismo que tenemos que ustedes lo conocen a la perfección, que es el T-MEC y que ha permitido que la región de Norteamérica se consolide no solamente como región, sino también para hacer frente hacia el mundo en términos comerciales. (…) México no se está saliendo del Tratado de Libre Comercio