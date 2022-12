AMLO afirma que para México Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú

El Gobierno de México mantiene en pausa la relación con Perú, debido a que "no hay normalidad y se mantiene la gente en las calles, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Está en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática ", dijo el mandatario.

A pregunta expresa, López Obrador destacó que para México Pedro Castillo sigue siendo el Presidente de Perú "hasta que allá lo resuelvan en términos de legalidad".

Agregó que México no tiene en su tradición de política exterior el reconocimiento de gobiernos extranjeros.

"Los reconocimientos no tienen que ver con nuestra política exterior, por eso no aceptamos los tratados de Bucareli, porque para lograr que nos reconozca Estados Unidos nos tenemos que someter a las decisiones de ese país; entonces no existe el reconocimiento a ningún gobierno extranjero", destacó el Presidente.

López Obrador criticó a la Constitución peruana que tiene artículos que contemplan la destitución del Presidente.

"Es la historia de muchos años de inestabilidad política en Perú, todo esto de que las leyes y la Constitución la hicieron a modo, todas las reformas fueron para favorecer a una minoría", destacó.

