México y EU conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas; Ebrard firma Declaración de Amistad

El próximo 2023 será el año de la mejor relación de México con Estados Unidos , manifestó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al encabezar la celebración por el 200 aniversario del reconocimiento mutuo como naciones y firmó junto con el asesor especial para las Américas la Declaración de Amistad.

“Yo estoy seguro que 2023 va a quedar para los próximos 200 años como uno de los mejores años en la relación de México de Estados Unidos a diferencia de 1823, 2023 va a ser uno de los mejores años de la relación bilateral, muchas gracias”, dijo el canciller al recibir en la sede de Relaciones Exteriores a Chris Dodd, asesor presidencial especial de Estados Unidos para las Américas.

Reconoció que la relación de socios y vecinos no siempre es armónica , pero en la actualidad ha ido creciendo en una integración más estrecha.

El canciller Marcelo Ebrard Foto: Eduardo Cabrera/ La Razón

“Yo sé que no tenemos interés idénticos, a veces no estamos de acuerdo en todo y así debe ser son los dos países distintos , pero pocos países del mundo tienen la relación que tiene México con Estados Unidos y México no tiene una relación con ningún otro como con Estados Unidos es difícil, porque tenemos 40 millones en mexicanos en Estados Unidos, tenemos la frontera más importante compartimos tres mil kilómetros, dudo que otro país desarrollado tenga una frontera de esa naturaleza con un país como México, que está en una posición de emergente y tenemos una de las economías más integradas del mundo y además al mismo tiempo tenemos que hacer frente al estrés geopolítico que estamos viviendo entonces es un momento único”, consideró Ebrard.

El canciller señaló que la relación bilateral ha beneficiado a la sociedad mexicana, cuya clase media paso de 15 a 24 por ciento, en 40 años y el reto para la siguiente década es lograr que pase de 24 al 45 por ciento de la población y se haya erradicado la pobreza extrema.

“Nos tomó 40 años de libre comercio de muchos esfuerzos que la clase media mexicana pasar de 15 a 24 (...) tenemos que redoblar el paso para lograr dos propósitos: nuestra clase media va a crecer del 24 a más de los 405 por ciento y lo segundo que tenemos que hacer es que no haya pobreza extrema en México”, dijo el canciller.

