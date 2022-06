Reprocha AMLO saña en ataques contra su hijo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra quienes, “con saña y cobardía”, atacaron a su hijo menor, Jesús Ernesto, y les recordó que, si tienen algún problema, es con él y no con su familia.

Al encabezar la inauguración de la primera etapa del Libramiento Poniente de Acapulco, en Guerrero, se refirió a las críticas en redes sociales en contra de su hijo, luego de que se difundió una foto del menor, y sostuvo que él ha sido el Presidente más atacado desde Francisco I. Madero.

“Desde Francisco I. Madero no habían atacado tanto a un Presidente como ahora. Todos los días, todos los programas de radio, la televisión, todos los periódicos, redes sociales, compra de bots, todo, todo, todo”, manifestó.

Entre expresiones de respaldo por parte de los asistentes de “¡no estás solo!”, el mandatario federal aseveró que hasta en las verdaderas mafias se mantiene el respeto a la familia y afirmó que, pese a las campañas negras, saldrá ileso.

“Ayer, mi pobre hijo, que lo amo, Jesús, está excedido de peso, ya saben ustedes la edad de la adolescencia cómo es; sale una foto y, con saña, lo atacan; esa es una cobardía; el problema es conmigo, no con él.

“Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia, ¿no es así? Pero yo lo entiendo: es su grado de desesperación, porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque ellos no le tienen amor al pueblo, por eso no pueden. Cuando se le tiene amor al pueblo, cuando se le tiene amor al prójimo, cuando se gobierna para la gente y, sobre todo, para los pobres, la gente es agradecida y apoya al gobernante. Esa es la fórmula. Por eso, aunque sigan las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos”, manifestó.

López Obrador recordó que también ha sido acusado por parte de sus opositores de tener vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán, porque después de un evento en el que supervisó la construcción de un camino en Badiraguato platicó con la madre del narcotraficante.

“Llegó la señora (...) y me mandó a decir que quería hablar conmigo. Terminó el acto, salimos, y en vez de que ella se bajara, ya grande, a verme, me bajé yo a recibir su escrito y a saludarla, y ¿qué se me quita con eso? Ah, ¿cuáles son las pruebas? ‘Saludó a la mamá de El Chapo’, imagínense”, indicó el Presidente.

Ante expresiones de respaldo para que su Gobierno se extienda seis años más, reiteró que no, que se apegará al “sufragio efectivo, no reelección”.

El titular del Ejecutivo federal recalcó que su Gobierno marcará el ejemplo del combate a la corrupción, por lo que no aceptará chantajes por parte de nadie y, en ese sentido, mencionó que en la construcción del libramiento asesinaron a cinco trabajadores “porque pedían moche los que dominaban esta región”.