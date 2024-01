Rescatan salvos a 32 migrantes secuestrados

Luego de cuatro días de haber sido secuestrados en Tamaulipas, las fuerzas federales y estatales localizaron ayer a 32 migrantes, sanos y salvos, a bordo de un autobús en el municipio de Río Bravo; hasta el momento no hay personas detenidas por su presunta participación en estos hechos delictivos.

Así lo confirmaron los gobiernos federal y de Tamaulipas, tras destacar la colaboración efectiva entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, así como la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad estatales, para dar con el paradero de los extranjeros irregulares.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó en sus redes sociales que se ajustó de 31 a 32 los migrantes secuestrados y localizados, ya que no se tomó en cuenta a un bebé que no estaba reportado en la lista de desaparecidos.

“Después del proceso de revisión médica y toma de datos generales para identificación, el total de los migrantes rescatados es de 32 personas, los 31 reportados el 30 de diciembre y un bebé que no había sido reportado en ninguna lista”, precisó.

Tras una revisión se corroboró que todos están en buenas condiciones. Foto: Especial

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aclaró, en entrevista con Milenio Televisión, que son 26 venezolanos y seis hondureños los que integraban el grupo de personas extranjeras, con lo que se precisaron las primeras versiones que señalaban que las víctimas de la privación ilegal de la libertad eran originarios de Venezuela, Ecuador, Honduras, Colombia y México.

En entrevista radiofónica, el vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuéllar, detalló que “los migrantes estaban en el municipio de Río Bravo; no puedo adelantar información para no entorpecer el proceso. No hay detenidos todavía, pero los habrá”.

El funcionario calificó como doloroso lo ocurrido con los migrantes cuando cubrían la ruta por carretera de Monterrey a Matamoros, por lo que la investigación sigue en proceso y existen varias hipótesis; sin embargo, opinó, “sería irresponsable dar a conocer alguna información” debido a que está abierta la indagatoria.

Hay que decir que este tipo de eventos se daba con uno, dos o tres migrantes, pero este número en esta zona es atípico, no es que se esté dando frecuentemente

Rosa Icela Rodríguez, Titular de la SSPC

Previamente, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, después del mediodía confirmó, a través de sus redes sociales, que habían sido hallados los migrantes secuestrados hace unos días a la altura del kilómetro 6 de la carretera Reynosa-Matamoros, por un grupo de hombres armados.

“Acaba de informarnos el gobernador Américo Villareal que fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas. Gracias a las autoridades del Estado, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas”, publicó.

Minutos antes, el portavoz presidencial, Jesús Ramírez, por la misma vía, destacó que gracias al esfuerzo coordinado de los gobiernos federal y estatal se logró la liberación de los migrantes.

“Gracias al esfuerzo coordinado del gobierno de Tamaulipas, la FGE, Sedena, Guardia Nacional y la SSPC se logró rescatar a los 31 migrantes que fueron secuestrados el 30 de diciembre en 2023”, escribió, en una publicación acompañada por algunas fotos de las personas localizadas, entre las que se observa a algunos menores de edad.

Previamente, durante la conferencia de prensa mañanera y antes de que se conociera la información sobre el rescate de las víctimas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas se presentan casos de secuestros de migrantes para ser extorsionados por el crimen organizado.

Sí hay extorsión a familiares que les hablan (…) la detención es para condicionarles su libertad a que tengan que pagar algo; es una extorsión

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Pero sí hay extorsión a familiares que les hablan; en algunos casos es porque ya los migrantes consiguieron sus visas temporales o la cita para que les entreguen las visas temporales y, como les importa llegar a la frontera porque ya hicieron sus trámites, la detención es para condicionarles su libertad a que tengan que pagar algo; es una extorsión”, declaró.

El mandatario destacó que durante su Gobierno se ha logrado reducir en 77.6 por ciento el delito de secuestro, desde enero del 2019 al 30 de noviembre del 2023.

Reconoció que lo ocurrido en Reynosa debe llevar al Gobierno a “cuidar a los migrantes y la mejor manera de hacerlo es que tengamos más albergues, estancias, como lo estamos haciendo en el sur-sureste, porque el peligro es la travesía, no sólo por secuestro, sino por accidentes de autobuses, volcaduras; pierden la vida migrantes”.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras asegurar que la instrucción del Presidente es “dense prisa, esto es urgente”, admitió que es atípico el caso de secuestro masivo como el que se dio en Reynosa.

“Hay que decir que este tipo de eventos se daba con uno, dos o tres migrantes, pero este número en esta zona es atípico, no es que se esté dando frecuentemente”, subrayó.

Explicó que la SSPC colaboró en las investigaciones para localizar a los migrantes extranjeros, a través del análisis de los videos del autobús de pasajeros, de dar seguimiento a las rutas donde se transportaba a estas personas y la ubicación de los teléfonos de quienes participaron en la privación ilegal de la libertad.

La canciller Alicia Bárcena señaló, por su parte, que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene comunicación con los países de origen de las personas liberadas en Tamaulipas, para brindar apoyo integral en cada caso, y felicitó al gobernador Américo Villarreal por el “exitoso rescate”.

Crece 547% desaparición de personas desplazadas

La desaparición de migrantes en México ha ido en aumento durante la presente administración, la cual concentra tres de cada cuatro de los casos del registro histórico, siendo el último bienio el que tiene las cifras más alarmantes y en el que se advierte un crecimiento superior a 500 por ciento.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación (Segob) apunta que hay 214 reportes de indocumentados desaparecidos, de los cuales 179 corresponden al periodo 2019-2023.

No obstante, el crecimiento exponencial se tiene a partir del 2022, ya que en los años anteriores las cifras de reportes iban de uno hasta un máximo de 16 víctimas, pero para dicho año la cifra repuntó hasta 73 y para el 2023 fue de 76.

De este último, 48 son hombres y 28, mujeres. Las principales víctimas son jóvenes, pues los rangos de edad más perjudicados son el de 25 a 29 años, seguido por el de 20 a 24 y el de 15 a 29, mientras que por nacionalidad, el registro deja ver que los países de origen más afectados son Colombia, Honduras y Nicaragua.

Sobre la ubicación geográfica, se muestra en el registro histórico que las entidades donde más migrantes han desaparecido son Veracruz, con 38 reportes; Coahuila, 18; Sonora, 16 y Tamaulipas, 14.

Gráfico

En suma, los 149 registros del último bienio se traducen en un aumento de 547.8 por ciento respecto a los 23 del mismo periodo inmediato anterior, el 2020-2021, en este delito que atañe al tránsito de personas extranjeras por el país. Sin embargo, la desaparición forzada no es el único ilícito al que se enfrentan los migrantes.

En el 2022, mil 136 indocumentados reportaron haber sido víctimas de delito en México; es decir, 35 por ciento más de las 841 que se documentaron en el 2021, por parte de la Unidad de Política Migratoria.

En cambio, para el 2023, las estadísticas indican una tendencia contraria, al tener un total de 569 víctimas hasta noviembre, de las cuales 239 son de origen centroamericano y 127 más sudamericanos.

En total, se tiene el reporte de seis mil 253 personas migrantes que denunciaron haber sido víctimas de algún delito en territorio mexicano desde el 2016 y hasta noviembre del año pasado.

De este gran total, los más afectados han sido quienes viajan desde América Central, pues tan sólo cinco mil 430 de los reportes son de ellos y representan 86.8 por ciento; los segundos más afectados son quienes provienen del Caribe, con 332 reportes, y de América del Sur, con 301 registros.

De este último país proviene Noelia, quien ha decidido hospedarse en la capital del país durante, al menos, los próximos tres meses, hasta recibir una cita en el CBP.

“Hasta acá nos trajeron en camión y prefiero no moverme porque nos quitan plata, el dinero que no tenemos y por eso nos vamos del país de uno. Ahora no quiero salir de acá, que ya veo cómo conseguir más dinero porque si salgo me arriesgo”, contó, en una charla a distancia.