Rescate de mineros falló por plan de tajo abierto, advierten.

La Organización Familia Pasta de Conchos cuestionó la propuesta de abrir una mina a cielo abierto con accesos inclinados para ingresar a la zona donde quedaron atrapados los 10 mineros en El Pinabete.

Esa opción, señaló, no fue manejada por los especialistas de Estados Unidos y Alemania, quienes habían propuesto “encapsular” el área donde se encuentran los mineros para desalojar el agua e ingresar por los trabajadores, y la iniciativa sólo demuestra el desconocimiento del trabajo minero.

“Seis días antes, los especialistas de Estados Unidos y Alemania respaldaban la propuesta de hacer una ‘pantalla hidráulica’ que impidiera el paso del agua. Es decir, ‘encapsular’ el área donde están los mineros. Este tipo de pantallas se utilizan en la minería del carbón frecuentemente para aislar áreas de riesgos potenciales”, dijo en un comunicado la organización.

También criticó que la obra no solamente represente crear una mina sobre la mina El Pinabete, sino que la técnica propuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no existe, o son minas a cielo abierto con planos inclinados, o son minas subterráneas, pero ambos sistemas no coexisten en ninguna parte.

Para construir esa mina a cielo abierto, y lograr llegar al lugar en que se encuentran los mineros, “requieren mover cuando menos cinco millones de toneladas de tierra (equivalente a llenar tres veces el Estadio Azteca), que trabajen más de mil 600 trabajadores, camiones de carga de 200 y 300 toneladas, perforadoras rotatorias, palas eléctricas mineras de alta capacidad, uso de explosivos y encontrar un lugar para depositar, temporalmente, el material retirado para luego regresarlo”; entonces, se podría realizar la obra en 6 u 11 meses, advirtió el comunicado.

La organización advirtió que la obra entregada a la CFE correrá la misma suerte que la de Pasta de Conchos, donde se ha trabajado desde hace dos años con esa técnica y apenas se han alcanzado 45.6 metros en el túnel de acceso y 46.9 en el túnel de ventilación.

“En este tiempo, apenas alcanzan los niveles donde se encuentran los mineros atrapados en El Pinabete”, resaltó.

Por ello, demandó que se permita que cuadrillas de rescate de empresas de la región colaboren, pues cuentan con la experiencia necesaria, gracias a que desde 1997 a la fecha han realizado 52 rescates y recuperado 153 cuerpos en accidentes mineros y un número no contabilizado de personas con vida.

Se opuso a que la CFE sea la responsable de los trabajos, pues, aseguró, no tiene experiencia en trabajos mineros de carbón, en rescate y, además, adjudicó las labores a otras que tampoco tienen experiencia, promoviendo el outsourcing, sin resultados para los familiares.

La organización indicó que para ellos “ofrecer como medida de no repetición para el caso de Pasta de Conchos, no entregar más concesiones, para nosotras/os no significa nada. Toda la región carbonífera ha sido concesionada desde los años noventa. Lo que necesitamos realmente, es que se cancelen todos los títulos de concesión de carbón en áreas de alto y mediano riesgo. Mientras esto no suceda, seguiremos viviendo de forma repetida estas tragedias”.