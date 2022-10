Respalda Adán Augusto López estrategia de seguridad del gobernador Ricardo Gallardo

En su visita a San Luis Potosí para encabezar el diálogo con el Poder Legislativo local en torno a la reforma constitucional en materia de seguridad, el titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, Adán Augusto López Hernández, respaldó la estrategia para lograr la paz y la tranquilidad, emprendida por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, a quien reconoció como un Mandatario Estatal profesional, trabajador, dedicado, comprometido, honesto y joven.

“ Quiero hacerle un reconocimiento porque le costó mucho llegar al cargo de Gobernador , no porque no hubiese tenido en su momento el respaldo popular, le costó mucho porque en este oficio existen adversarios que a toda costa tratan de manchar el nombre de quienes aun siendo sus adversarios políticos, pues no quieren reconocer al respaldo popular, y yo no tengo ninguna duda que todo ese desierto por el que el Gobernador atravesó lo hizo más fuerte y lo hizo más comprometido con el pueblo de San Luis Potosí y estoy seguro de que va a ser un gran gobernador”, agregó el titular de Gobernación.

Dijo que San Luis Potosí, en poco tiempo es un referente nacional, porque los delitos disminuyeron, puso de ejemplo el homicidio doloso, que, en este mes, que aún no termina, trae una reducción de más del 30 por ciento, y que consideró, se promediará al fin de año alrededor del 28 por ciento de reducción, además de destacar que se ha descendido también el robo a casa habitación, a transeúnte, con violencia y el secuestro que va también a la baja.

López Hernández destacó la aprobación histórica de la propuesta del Gobernador Ricardo Gallardo, para la creación de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como ente administrativo y la Guardia Civil Estatal de manera operativa, además del compromiso del Mandatario potosino de seguir fortaleciendo estas instituciones para que cada día haga mejor su tarea.

Agradeció a las y los legisladores por escuchar los detalles de la reforma constitucional, al referir que para el Gobierno Federal es invaluable lo que San Luis Potosí aporta, al ser un centro regional y un Estado con crecimiento económico, que por su ubicación geográfica y con el trabajo del Gobernador y de todas y todos, es un atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras.

“ Si hay inversión, hay generación de empleos y entre más trabajo, va a haber más gobernabilidad, va a haber tranquilidad y vamos a ir recuperando la seguridad de las y los potosinos. Yo hablaba de la ubicación geográfica, que eso le aporta también fronteras muy extensas, muy diversas, muy porosas y con estados que hoy sufren de mayores condiciones de inseguridad de las que afortunadamente San Luis Potosí ya va a salir, pero aun así yo ratificó la disposición del Gobierno Federal para colaborar con el Gobierno que encabeza el Mandatario Ricardo Gallardo para trabajar muy de la mano y para ir juntos a ganar esta crucial batalla”, finalizó.

FBPT