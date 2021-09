Respalda AMLO al nuevo gobernador de Tabasco; "es honesto, no va a fallar"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio este lunes su espaldarazo al nuevo gobernador de Tabasco, Carlos Merino, de quien dijo no va a fallar y estará sirviendo con lealtad, honestidad y honradez.

Informó que en el marco de su gira del fin de semana por el sureste del país se encontró con el mandatario estatal en Tenosique, donde se unió a la reunión de evaluación del Tren Maya.

"Le tenemos toda la confianza, es parte del movimiento de transformación y no tenemos duda, él no va a fallar, va a estar sirviendo al pueblo con lealtad, con honestidad porque eso es muy importante.

"Siempre he dicho, los mejores gobernantes son los gobernantes honrados, no honradones, honrados", subrayó AMLO en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

AMLO resaltó que los gobernadores honrados son los mejores, y si se puede honestos, es mucho mejor.

Explicó que la honestidad es más que ser honrado, "porque honrado es no robar y honesto es no robar y ser consecuente, pues puede haber gente que no roba pero son falsarios; lo mejor es la honestidad, esos son los buenos gobernantes", añadió.

