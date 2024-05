Revelan audios sobre supuestas presiones a jueces de cercano a Zaldívar; éste señala a Piña de filtrarlos

Esta semana se revelaron una serie de audios en los que el magistrado Alberto Roldán, denuncia que entre los años 2020 y 2021, fue presionado por el entonces secretario del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Alpízar, para que emitiera una resolución respecto a un amparo que era prioridad para el entonces ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Roldán era responsable del Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo y en ese entonces recibió el caso de Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal, quien enfrentaba un proceso con otros 18 funcionarios, por el delito de presunto fraude por cerca de 2 mil 500 millones de pesos.

Los audios refieren que las presiones las habría hecho Carlos Alpízar, quien se desempeñó como Secretario General de la Presidencia del CJF, durante el periodo de Zaldívar.

¿Qué se escucha en estos audios?

Los audios se dan en el contexto de la denuncia anónima que se presentó el pasado 9 de abril en el CJF, sobre presiones del círculo cercano a Arturo Zaldívar para obtener resoluciones judiciales en el sentido de sus intereses. Roldán, quien grabó estos audios, reveló que fue presionado por Alpízar y también por el magistrado Constancio Carrasco para que se le concediera el amparo a Frida Martínez, en contra de una posible orden de aprehensión.

"No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos y jamás te lo pediríamos. Simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos debatido esto con el presidente", se escucha en el audio. "Trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: 'Oye, pudiera ser por acá', o sea, honestamente, como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente. Entonces, no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema transcendental para la institución", indica una voz, que presuntamente es la de Alpízar.

Roldán indica también que en diciembre del 2020, en las oficinas de Alpízar, lo obligaron a dejar su celular antes de entrar al lugar, por lo que el audio que presentó lo grabó con una grabadora oculta. "Dependen las reformas de eso. A ese grado te lo digo, dependen de verdad muchos temas: los fondos, o sea, te lo digo de amigos y es un tema que dices tú, ¿qué tiene que ver? Más de lo que nos podemos imaginar, o sea, no es un interés particular, es un interés institucional; entonces, sí, ayúdanos", se escucha.

Arturo Zaldívar, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuartoscuro

La respuesta de Zaldívar

En entrevista para Radio Fórmula, Zaldívar aseguró que todo esto es con la intención de golpearlo de cara a las elecciones del 2 de junio, tomando en cuenta que forma parte de la campaña de Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena para suceder a López Obrador en la silla presidencial.

Señaló directamente a la ministra Norma Piña. "Es una clara intencionalidad político electoral, de parte de la ministra Norma Piña, que está usando todo el poder del Poder Judicial de la Federación para denostar y para evidenciar investigaciones [...] que viola todo el proceso", indicó. Zaldívar agregó que "yo no tengo ninguna opinión sobre los audios, yo no participé en ellos, no sé ni siquiera si son auténticos o están manipulados, no lo sé. No tengo comentario alguno, se tendrá que aclarar por quienes se dice que intervinieron en el procedimiento ante el Consejo y ojalá le respeten todos sus derechos humanos".

