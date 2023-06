Revelan documento que presuntamente ordenaba sobrediluir vacunas COVID de Pfizer

Para la doctora Laurie Ann Ximénez-Fyvie, el cuadro de vacunación de los mexicanos contra Covid-19 “podría ser un esquema no completo, ni medio completo, sino el austericidio más grande que se haya visto en México”.

Así lo refirió a La Razón, tras revelar que algunas vacunas, principalmente de la marca Pfizer, fueron sobrediluidas.

Datos de la Secretaría de Salud señalan que el 75 por ciento de la población, que representa 51 millones 763 mil 221 personas, completó su esquema de vacunación, y el 25 por ciento restante, equivalente a 17 millones 715 mil 590 personas, cuenta con medio esquema. Sin embargo, para la especialista, quien publicó en sus redes sociales un documento que revela la indebida acción en el sistema de vacunación contra Covid en México, estos datos podrían no ser precisos.

La doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard y profesora e investigadora de Microbiología en la UNAM, dijo que “lo que vivimos los mexicanos durante la pandemia fue una serie de negligencias. Después de declaraciones que sí fueron contradictorias, autoridades en la Ciudad de México y el propio Hugo López-Gatell negaron que se estuvieran sobrediluyendo las inmunizaciones. Todos dejamos esto en el olvido, medios, población, todos, pero esto es grave”.

Ximénez-Fyvie explicó que hace unos días le entregaron un oficio en el cual se puede dar constancia de que, efectivamente, existió una orden superior, y a nivel nacional, con la que se gira la instrucción explícita “de sobrediluir las vacunas de Pfizer con 1.9 mililitros en lugar de con 1.8 mililitros, como instruye el fabricante, para poder extraer siete dosis de cada vial en lugar de seis, como es debido”.

Al preguntarle qué riesgos supone el haber sobrediluido esta vacuna de manera no indicada por el fabricante, la especialista dijo que no constituye un problema en el que haya alguna reacción adversa. No obstante, el efecto no es el mismo en el organismo, dado que no es la dosis correcta, lo que equivaldría a que surte un menor efecto de “protección”.

“Gracias a esta irresponsabilidad, negligencia e indolencia que ha tenido este Gobierno para controlar la crisis sanitaria, en cuanto a las vacunas, existió esta gran cantidad de muertos, o podría ser uno de los tantos factores”, declaró.

Gráfico

La doctora indicó que la Secretaría de Salud capitalina negó rotundamente estas “hipótesis” y, en cambio, se dijo que no se trataba de un problema sistémico: “Decían: ‘si eso ocurrió en algún centro de vacunación, es un incidente aislado, esto debe ser un error humano‘”.

En el momento de la crisis en México por la pandemia, la investigadora refirió que lo que dijeron las autoridades es que estaban utilizando una jeringa “super wow y resultó que ni fue eso. Hay jeringas de bajo volumen muerto, pero dentro éstas, hay buenas y supersónicas, y las que se emplearon en México ni siquiera son de las que realmente podrían haber sacado dosis extras como para tener desperdicio”.

Afirmó que la población que se vacunó con Pfizer se enfrentó a una situación que se sospechaba, pero ahora es una realidad.

Después de declaraciones contradictorias, autoridades en CDMX y el propio @HLGatell negaron que se estuvieran sobrediluyendo las vacunas y el asunto quedó en el olvido.



Hace unos días llegó a mis manos este oficio en el que se gira la instrucción explícita a nivel nacional de… pic.twitter.com/Abkdh7k0Xx — Laurie Ann Ximénez-Fyvie (@lximenezfyvie) May 31, 2023

JVR