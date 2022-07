Rezago en entrega de medicamentos se observa desde el cierre del año pasado

Legisladores y expertos criticaron la política gubernamental de abasto de medicamentos que se ha llevado a cabo en los últimos años, pues originó un fuerte desabasto en casi todas las claves, lo que afecta directamente a la población.

En entrevista con La Razón, el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Éctor Jaime Rodríguez, aseguró que el gobierno federal se metió un autogol al presentar datos de desabasto de medicamentos, lo que no puede echarse para atrás porque son reportes oficiales.

“El informe es un autogol que se hace el Insabi, pues ni modo que digan que tienen otros datos cuando son ellos quienes lo presentan; son sus datos e información formal. Desde enero de 2020 se ha venido viendo este desabasto en algunos estados como Campeche, Chiapas o Tabasco; por ejemplo, en Baja California se pidieron 10 millones de piezas y solo se entregaron 3 millones, ni modo que el Insabi se confunda”, aseveró.

El legislador dijo que con el desabasto la gente está gastando más en compras particulares en farmacias, pues al no tener el medicamento lo busca en otros sitios, ya que los pacientes no pueden esperar a tomarlo. “Espero que vayamos a un sistema de salud más eficiente, pues vamos a mitad de sexenio y no se ve que se corrija el problema de las compras y abasto de medicamentos”, aseveró.

La Razón publicó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) presentaba, hasta el 18 de julio pasado, un retraso del 60.5 por ciento en la entrega de medicamentos a las 32 entidades del país, de acuerdo con información publicada por el organismo.

Por su parte, Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico México (Inefam), dijo que el rezago en la entrega de medicamentos se observa desde el cierre del año pasado y en diciembre habían avanzado una tercera parte los contratos de UNOPS.

“Hay rezagos de tal manera que parte de estos atrasos tiene que ver con cambio de operadores logísticos... existen problemas de coordinación en cuanto a las entregas correspondientes”, manifestó Martínez a La Razón.

