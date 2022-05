Chocan y se culpan por déficit legislativo

Diputados de Morena y la oposición se recriminaron mutuamente por el déficit en los dictámenes y las omisiones legislativas, que mantienen atoradas iniciativas medulares para el país, ante la polarización desencadenada en San Lázaro por la Reforma Eléctrica.

La vicecoordinadora de los diputados de Morena, Aleida Alavez, explicó a este diario que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobaron un acuerdo para que las comisiones que tengan en sus manos estas omisiones, planteen una ruta para las mismas, ya sea Educación, Gobernación y Población, Justicia, entre otras.

“Estamos diseñando una ruta de atención a dictámenes que puedan ayudar a puntualizar las normas que son más importantes en la vida de las personas”, apuntó la legisladora.

Si la oposición no quiere ayudar a sacar adelante estos temas, pues no vamos a depender de ellos

Aleida Alavez, Diputada de Morena

Entre estos temas, Alavez Ruiz mencionó la mesa de trabajo para el Código de Procedimientos Civiles, que acumula una omisión legislativa de cuatro años.

“La omisión respecto al Código de Procedimientos Civiles, el tema es que a pesar de que van cuatro años, tres legislaturas —dos en donde el PAN ha tenido la presidencia de Justicia y uno del PRI—, no se ve una propuesta de modalidad de discusión de un tema tan complejo; nunca se puso en la mesa”, puntualizó.

En su edición de este martes, La Razón publicó que la discusión de la Reforma Eléctrica eclipsó los trabajos en el primer año de sesiones de la LXV Legislatura, dejando fuera dictámenes en favor de mujeres, niños y periodistas.

El pasado periodo ordinario fue de los de menos productividad porque la mayoría (4T) no cumple con su responsabilidad

Luis Espinoza Cházaro, Diputado del PRD

Respecto a la polarización derivada de la discusión de la Reforma Eléctrica, aseguró que, pese a no haberse aprobado, no permitirán que la oposición detenga el avance de los trabajos legislativos.

“Si la oposición no quiere ayudar a sacar adelante estos temas, pues no vamos a depender de ellos. Lo haremos con la coalición (Morena-PT-PVEM), con la responsabilidad que implica tener mayoría en el Poder Legislativo, una mayoría simple. Ellos han estado simulando su interés ante temas tan importantes y se salen por la tangente por intereses económicos”, señaló la vicecoordinadora guinda.

El coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, reconoció que hace falta avanzar en la dictaminación de iniciativas de equidad de género y medio ambiente, pero, en contrasentido, señaló que esto se debe a la “cerrazón” de Morena para discutir estos temas.

Fue criticable que no se hayan atendido estos temas (...) pero hay que entrarle y resolverlos para beneficio de la gente

Jesús Zambrano, Presidente Nacional del PRD

En entrevista con La Razón, el coordinador expuso que, durante la última semana, se incluyeron dictámenes relevantes de manera atropellada, además de que la discusión en el pleno se usó para un debate político.

“Yo creo que el pasado periodo ordinario fue de los de menos productividad legislativa, porque la mayoría (4T) no cumple con su responsabilidad de aportar esos votos o de poner sobre la mesa los verdaderos temas que interesan a la gente y, en su lugar, estuvimos discutiendo una Reforma Eléctrica que al final desechamos desde la oposición”, apuntó el diputado del PRD.

Espinosa Cházaro hizo un llamado a que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, no utilice como “revanchismo político” el rechazo a propuestas de la oposición, si son en beneficio de la ciudadanía.

Nada que no les interese a ellos (Morena) tiene posibilidades de pasar, aunque sean de legisladores de Morena o de sus aliados

Julen Rementería, Senador del PAN

En opinión del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, es negativo para el país que iniciativas que benefician a la gente se queden congeladas hasta el siguiente periodo de sesiones, lo que demuestra que a los legisladores —principalmente de Morena—, dijo, no les interesa la gente ni sus causas.

“Ya fue criticable y negativo que no se hayan atendido o discutido estos temas; pues como no son del interés del Presidente, tampoco lo son de Morena, pero hay que entrarle y resolverlos para beneficio de la gente, ya que son sumamente importantes”, indicó.



Dictámenes en favor de mujeres, niños, periodistas y población desempleada siguen atorados.

​

​Comisión de Justicia:

Eliminación del delito de aborto en materia federal.

Establecer que las personas tienen derecho a que la expresión de género se refleje en la credencial para votar, tanto en el nombre como en la foto.

Comisión de Salud:

Delimitación de la objeción de conciencia, que debe dictaminarse por mandato de la SCJN.

Considerar prioritarias y de interés público las estancias infantiles para el cuidado y atención al desarrollo integral de la primera infancia.

Comisión de Hacienda y Crédito Público:

Crear un seguro de desempleo, ante la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

Crear un fondo de aportaciones para la competitividad de las MiPyMEs en las entidades federativas.

Comisiones unidas de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción:

Evitar agresiones, así como daño físico y psicológico contra periodistas y defensores de derechos humanos derivadas de sus actividades, por parte de funcionarios.

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia:

Actualización permanente por parte del DIF, con apoyo del Inegi, para la identificación y el registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

Integración del banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Proyectos en esperaDictámenes en favor de mujeres, niños, periodistas y población desempleada siguen atorados.​Comisión de Justicia:Comisión de Salud:Comisión de Hacienda y Crédito Público:Comisiones unidas de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción:Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia:

Reconocen pendientes en el trabajo de la Cámara alta

Con el reclamo de la oposición de que en el Congreso sólo avanzan los temas que le interesan a Morena, en el Senado dejaron pendientes diferentes iniciativas y asuntos, desde la Ley de Cannabis hasta el nombramiento de aproximadamente 50 funcionarios.

Por ello, se plantea el escenario para un periodo extraordinario, que permita sacar adelante, más allá de la reforma electoral planteada por el Presidente de la República, la agenda de rezagos.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Julen Rementería, señaló que el problema es que, así como en la Cámara de Diputados dejaron cerca de dos mil iniciativas rezagadas, como lo destacó La Razón en su portada de este lunes, en el Senado de la República no permitieron el avance de asuntos que no fueran las prioridades del partido guinda.

“Me parece a mí que lo que hay es simplemente pues una falta del canal adecuado; y, por otro lado, sí hay claramente una idea de solamente permitir aquellas iniciativas que vengan del gobierno o que vengan de algún grupo de poder de Morena.

“En otras palabras, nada que no les interese a ellos (Morena) tiene posibilidades de pasar, inclusive aunque sean de legisladores de Morena o de sus partidos aliados, hay algunos casos en donde ellos mismos proponen cosas y pues, como no están en la mente del gobierno o no son de los intereses del partido que gobierna, pues simplemente no tienen ninguna viabilidad, esto es, hay iniciativas de todos los partidos que, como no atienden a lo que el que manda dice, pues simplemente no son consideradas y ahí están, detenidas, y por supuesto que hay un rezago”, manifestó.

En ese sentido, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que tienen pendientes en diferentes rubros: “tenemos leyes en materia de salud, económica y de paridad, y nombramientos que no hemos sacado, nombramientos del INAI, del Tribunal Electoral, de las Salas Regionales, también de la Judicatura, algo del IFT y de la Comisión Nacional de Competencia”.

Recordó el tema de la Ley de la Cannabis, que ha sido planteado con insistencia por la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, además de que, en lo particular, considera importante la Ley de Cuidados y la ley para proscribir las terapias de conversión.