Reconocen rezago en trabajo legislativo del Senado

Con el reclamo de la oposición de que en el Congreso sólo avanzan los temas que le interesan a Morena, en el Senado dejaron pendientes diferentes iniciativas y asuntos, desde la Ley de Cannabis hasta el nombramiento de aproximadamente 50 funcionarios.

Por ello, se plantea el escenario para un periodo extraordinario, que permita sacar adelante, más allá de la Reforma Electoral planteada por el Presidente de la República, la agenda de rezagos.

El coordinador del PAN, Julen Rementería, señaló que el problema es que así como en la Cámara de Diputado dejaron cerca de dos mil iniciativas rezagadas, como lo destacó La Razón en su portada de este lunes, en el Senado de la República no permitieron el avance de asuntos que no fueran las prioridades del partido guinda.

“Me parece a mí que lo que hay es simplemente pues una falta del canal adecuado; y, por otro lado, sí hay claramente una idea de solamente permitir aquellas iniciativas que vengan del gobierno o que vengan de algún grupo de poder de Morena.

“En otras palabras, nada que no les interese a ellos (Morena) tiene posibilidades de pasar, inclusive aunque sean de legisladores de Morena o de sus partidos aliados, hay algunos casos en donde ellos mismos proponen cosas y pues como no están en la mente del gobierno o no son de los intereses del partido que gobierna, pues simplemente no tienen ninguna viabilidad, esto es, hay iniciativas de todos los partidos que, como no atienden a lo que el que manda dice, pues simplemente no son consideradas y ahí están, detenidas, y por supuesto que hay un rezago”, manifestó.

En ese sentido, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que tienen pendientes en diferentes rubros: “Tenemos leyes en materia de salud, en materia económica y en materia de paridad, y nombramientos, que no hemos sacado nombramientos del INAI, del Tribunal Electoral, de las Salas Regionales, también de la Judicatura, algo del IFT y de la Comisión Nacional de Competencia”, comentó.

Recordó el tema de la Ley de la Cannabis, que ha sido plantado con insistencia por la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, además de que menciono que él en lo particular considera importante la Ley de Cuidados y la ley para proscribir las terapias de conversión.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que, no obstante los pendientes, el 80 por ciento de los productos legislativos del Senado han salido adelante por unanimidad.

