Ricardo Anaya llama a la oposición a unirse contra Morena; “no es invencible”, dice

El excandidato presidencial Ricardo Anaya afirmó que “ Morena no es invencible ”, por lo que hizo un llamado a todos los partidos de oposición a la unidad para ganar las próximas elecciones en 2024.

“La clave del triunfo en 2024 es la unidad para frenar la destrucción que Morena está ocasionando”, afirmó a través del video que cada semana comparte en sus redes sociales.

Señaló que para ganar los siguientes comicios presidenciales, el camino será la unidad para rebasar al partido de la Cuarta Transformación “por la izquierda y la derecha”, de forma que se garantice el Estado de Derecho, “nada de que un encapuchado decidió que iba a tomar una caseta. ¡Al carajo, pero con la idea de los abrazos! Aplicar la ley”, dijo.

Según el excandidato panista, para rebasar por la izquierda se deberán reconocer los “gravísimos” problemas de desigualdad y pobreza en el país, para lo que, dijo, la solución será el Ingreso Básico Universal, porque “no podemos seguir siendo ese país en el que unos cuantos tienen todo y la inmensa mayoría no tiene prácticamente nada”.

A pesar de que calificó los actuales programas sociales como “un desorden de corrupción, clientelismo electoral”, descartó que proponer su eliminación sea una forma de ganar la elección, debido a que llegan al 60 por ciento de los hogares mexicanos.

“Por muchas razones, quitarle a la gente los apoyos no es opción. Lo que hay que hacer es ordenarlos, que la gente que lo necesita los pueda seguir recibiendo. Lo que tiene que cambiar es el enfoque ya no electoral, no clientelar, sí de apoyo para superar la pobreza y generar opciones de desarrollo”, señaló.

En tal sentido, explicó que rebasar por la derecha implicará el cumplimiento de la ley, facilitar la inversión y generar empleos bien remunerados.

“La primera palabra clave es unidad. ¿Unidad de quiénes? De todos los que creemos que el país no va por el camino correcto; al paso que vamos, sin duda, vamos a ser mayoría en 2024. La unidad de todos, incluyendo a todos los partidos de oposición”, dijo.

FBPT