Anaya celebra que oposición se uniera para frenar Reforma Eléctrica; "siguiente batalla es por el INE", afirma

Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia, celebró que la oposición se uniera para que la Reforma Eléctrica promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Agregó que dicho grupo debe de trabajar de la misma manera en la siguiente batalla, la cual será defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Eso no lo podemos permitir, hoy sabemos que la oposición unida resiste cualquier adversidad, y debe seguir unida para servirle a México”, concluyó.

A través de un video expuesto en redes sociales, el panista detalló que pese a que los integrantes del partido de Morena hicieron todo para que pasara la Reforma, esta se logró frenar gracias a que la oposición supo pelear la batalla.

“Y mira que hicieron de todo para pasar la iniciativa; o sea, Morena y sus aliados buscaron la manera de bloquear la entrada a los diputados de oposición para que no pudieran votar. Ahora, cuando eso no les funcionó, cambiaron la fecha de última hora para votarla nada menos que en Domingo Santo. Pero a pesar de todas sus triquiñuelas su iniciativa no pasó porque la oposición unida lo impidió. Y ahí está la clave: Unida”.