Ricardo Monreal afirma que disputa por candidato presidencial de Morena se rige por “ley de la selva”

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseveró que la actual disputa en su partido por la candidatura presidencial se rige por la “ley de la selva”, en la que quien tiene más dinero se mueve más.

En conferencia de prensa en Tamaulipas, acompañado por el gobernador Américo Villarreal, señaló que el futuro de Mario Delgado y Citlalli Hernández en la dirigencia del partido guinda está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Consideró que es normal que los gobernadores apoyen a Delgado ante el TEPJF, porque además fue una decisión del Congreso de su partido su permanencia al frente de Morena.

“El Tribunal Electoral es el que tomará la decisión final, porque es la última instancia y el proyecto que vi no era favorable, pero falta votarse, son siete los magistrados electorales y con cuatro se decidiría su permanencia o no, pero yo le deseo suerte a Mario Delgado, creo que ha sido un dirigente en términos generales esforzado, que ha hecho mucho trabajo y no sería afortunado que el Tribunal decidiera su remoción o no permitiera la ampliación de un plazo que el Congreso le autorizó a él y a la secretaria general, porque son ambos dirigentes”, comentó.

Dijo que, una vez superado este tema, el llamado que le haría a Delgado es a definir reglas claras para que haya piso parejo en el proceso interno, porque reprochó que actualmente prevalece la “ley de la selva” entre los aspirantes a suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me gustaría solicitarles es que fijaran reglas claras, reglas equitativas, reglas que eliminen las ventajas y que puedan generar canchas y piso parejo; no es fácil y no estoy pidiendo imposibles, pero creo que el partido tiene la obligación de fijar esas reglas, porque actualmente lo único que rige en las aspiraciones de quienes queremos suceder al Presidente López Obrador es la ley de la selva, el que tiene más dinero, más recursos o más aparatos son los que se mueven más, pagan más y eso no es por lo que luchamos", declaró.

Yo soy fundador de Morena y luchamos por democracia, luchamos contra la impunidad y luchamos contra gobiernos insensibles y corruptos, yo sigo pensando igual y sigo pensando en que es conveniente una reconciliación mexicana, que el odio que se respira en las redes, que el odio que se transmite a través de discursos, que el rencor y el insulto entre los propios partidarios debe eliminarse. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

