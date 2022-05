Ricardo Monreal defiende a la UNAM como una institución de excelencia

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, defendió que la UNAM es una institución de excelencia que forma a generaciones de buenos médicos.

Ante el diferendo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la UNAM por el tema de los médicos, el senador zacatecano aseveró que aunque no se confrontará con el titular del Ejecutivo federal, su posición es del lado de la UNAM.

“Siempre me pondré del lado de la UNAM, no me confrontaré con el Presidente de la República por sus opiniones, él tiene el derecho a expresarlo y a decirlo. Pero creo que la institución, la UNAM es una institución de gran calidad; lo demuestran los distintos estudios de evaluación y como maestro universitario, siempre estaré del lado de la UNAM”, manifestó.

Recordó que es “puma” desde hace varios años y subrayó que la comunidad universitaria está orgullosa de la institución, por lo que remarcó que está del lado de la universidad.

“Soy puma y me parece que es importante señalar que nos sentimos muy orgullosos de nuestra institución, que ha formado generaciones de buenos profesionistas, buenos médicos, buenos arquitectos, buenos ingenieros, buenos abogados.

“La UNAM es una institución de excelencia, es una institución de privilegio. Me pongo del lado de la UNAM, porque yo seré político temporal, pero seré un maestro permanente en la Universidad, y ahí quiero dejar mis últimos días, enseñando”, indicó.

