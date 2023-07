Ricardo Monreal: Morena no debe gastar en bardas y espectaculares

El senador Ricardo Monreal aseguró que Morena nació como uno de los instrumentos de lucha contra los excesos del poder y los derroches, por lo que criticó la aparición de bardas y espectaculares.

“Así, por mi parte, no hay espectaculares ni bardas, porque a través de los medios y redes sociales pueden ustedes conocer mi propuesta. ¡Gracias, Cancún, por escucharme!”, detalló.

Reprochó que mucha gente no lo conoce porque no cuenta con bardas, lonas o espectaculares, sino que cuenta con experiencia, seriedad, capacidad y talento, pues aclaró que no gasta en esas herramientas porque no cuenta con los recursos para ello, pero precisó que de cualquier manera no lo gastaría ya que no está de acuerdo con el dispendio y el derroche.

“Morena nació contra los excesos de los poderosos, contra el derroche y contra todo el dispendio que hacían los gobiernos del pasado, por ello, Morena no debe gastar en ello. Quiero que me vean, que a través de las redes u medios conozcan mi propuesta; ser de la cultura del esfuerzo es mi orgullo, venir desde abajo es nuestro orgullo”, dijo.

Indicó que no fallará ya que 45 años de su vida la ha dedicado al servicio, por ello aseguró que se encuentra preparado, lúcido y en buen estado de salud, que son cualidades necesarias para cambiar y continuar el cambio que el país demanda.

