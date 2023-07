Monreal pide a Morena no ser omisa ante espectaculares de corcholatas

La dirigencia nacional de Morena debe dejar de ser omisa, pues al partido no le conviene ser ejemplo de dispendio, dijo el aspirante a encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, al nuevamente quejarse sobre la cantidad de espectaculares que hay en todo el país y con los que se promociona la imagen de sus contrincantes internos.

Desde Quintana Roo, el zacatecano insistió en que el partido debe actuar y sugirió que una solución sería girar la orden de retirar los promocionales y demás ejemplos de propaganda.

El senador con licencia acusó que sus compañeros no sólo disponen de bardas en las que se pintan sus nombres, sino que también han invertido en redes sociales y empresas mercadotécnicas “que seguramente están cobrando un dineral”.

Te puede interesar Ricardo Monreal gasta cerca de un millón de pesos en dos semanas de promoción

“Yo no tengo a nadie detrás de mí. No hay grupos económicos, no hay grupos de gobernadores o gobernadoras detrás de mí. No hay nada que pueda opacar mi actitud limpia .

Entonces, todo esto debe de contenerse; no le conviene a Morena ser un ejemplo de dispendio, no le conviene… Yo creo que lo deseable es que la dirección de Morena actuara, no fuera omisa”, comentó.

Por otro lado, Monreal Ávila anunció que en los próximos días concluirá la edición de su nuevo libro, el cual solicitará esté disponible para su descarga gratuita.

Síguenos también en Google News

FBPT