Monreal afirma 'no tengo recursos para poner espectaculares, pero sí lucidez sobre el país'

Al quejarse de nueva cuenta por no encontrar algún espectacular que lo promocione por el país como sí los hay de otros morenistas, el aspirante a encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal Ávila, dijo que él no tiene recursos para este tipo de propaganda, pero sí la “lucidez” sobre los problemas que atraviesa el país.

Durante un encuentro con estudiantes de la Universidad de Guadalajara, el zacatecano reprochó que a su paso por el país ha visto múltiples espectaculares de Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard y que esperaba ver uno de él, pero no fue así.

“Pero tampoco me genera ningún problema. Yo estoy tratando de transmitir mis ideas, mis propuestas, pero tampoco me genera ningún problema el que no tenga recursos para poner 20, 30, 50 espectaculares .

“Lo que tengo son ideas, tengo lucidez, tengo salud, tengo claridad en lo que está pasando en el país, tengo la experiencia acumulada para enfrentar los grandes retos del país”, comentó.

Asimismo, recomendó a las y los docentes que se encontraban en el lugar que se mantengan al frente de las aulas y no busquen un cargo de elección por considerar que esto lleva a una “vida miserable”.

“Por eso ustedes tienen ese gran privilegio, los que están frente a clase, frente a grupo.

Nunca piensen en convertirse en “corcholatas”, sigan dando clases. No, que no les dé por la cabeza eso, porque es una vida demasiado miserable.

Pero es una condición; es una condición sine qua non; si quieres cambiar al país también tienes que estar en ese proceso”, comentó.

Síguenos también en Google News

FBPT