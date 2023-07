Monreal asegura que no le han ofrecido nada

El senador zacatecano Ricardo Monreal categórico afirmó que no es cierto que el presidente la haya ofrecido nada, tampoco es verdad que haya negociado, esas son conjeturas que crean desconcierto, por lo que la ciudad de México no es una opción en la mesa.

Monreal está luchando en serio por obtener la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T. Y ratifica que se quedará en Morena y que si alguno de sus compañeros se sale no lo acompañará, va a honrar su palabra y el compromiso que estableció cuando se registró.

Él no tiene espectaculares, pero tiene ideas, propuestas y sobre todo serenidad y prudencia para dialogar, para lograr acuerdos y para conducir el país.

También es quien puede y quiere lograr la reconciliación nacional, que es un tema que le preocupa. Monreal Ávila fue a Quintana Roo, a Yucatán y el domingo en Campeche.

Al invitar a los militantes y a los simpatizantes para que lo acompañen en las asambleas informativas en busca de la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T dijo que acudan, sin miedo, que no habrá ningún tipo de dádivas, solo información y mensajes congruentes.

El senador va a seguir recorriendo el país para conectar con los ciudadanos de todo México, para tratar de convencerlos de que él es la mejor opción.

Monreal Ávila insistió en que lo más importante es que mantengan la unidad todos los aspirantes, porque eso garantizará la continuidad y el triunfo electoral.

+++

En la oposición política continúan los ajustes. Tocó el turno a José Ángel Gurria, con imagen priista, renunciar a la candidatura presidencial. Esta salida fue tomada de buen agrado pues el funcionario estrella de otras administraciones estuvo alejado del país por más de 20 años.

En el PRI quedan tres aspirantes presidenciales: Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid e Idelfonso Guajardo. Ellos tienen nombre, personalidad y tamaños para contender, aunque todo indica que el candidato será tomado del blanquiazul.

De los tres políticos, la senadora Beatriz Paredes es quien encabeza la lista de preferencias electorales. Pero la tlaxcalteca ya contendió por el DF y no le fue nada bien.

Ahora será importante conocer qué tanto apoyo recibirá la legisladora tricolor de parte de los dirigentes de su partido, pues la cargada del Frente Amplio por México es a favor de la senadora Xóchitl Gálvez. La hidalguense se convirtió de la noche a la mañana en un fenómeno político, dicen que gracias a los ataques que todos los días le lanzan desde Palacio Nacional.

El ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, se registró como abanderado del Frente Amplio por México y, de entrada, le exigió al presidente López Obrador dedicarse a gobernar, pues acusó que el país está en llamas mientras él insiste en meterse en el proceso de la oposición.

Dijo que López Obrador “ha de estar aburrido porque ha de creer que el país va de maravilla, pero no es así, el país está en llamas, entonces lo que tiene que hacer el presidente es dedicarse a gobernar, no sé si esté bien o mal que él se esté metiendo en el proceso de su partido, pero en nuestro proceso no necesitamos ayuda de nadie, gracias”.

De la Madrid aseguró que sólo unidos, y no polarizados, México saldrá adelante. Recordó que fue el PRI el que construyó las instituciones que tiene el país y creó muchos de los programas sociales que han beneficiado a millones de mexicanos.

La misma situación se vive en los partidos que integran la citada alianza. En Acción Nacional el precandidato Santiago Creel ya se registró como precandidato. También la busco cuando finalizaba la administración Vicente Fox, pero Felipe Calderón se le adelanto y fue el candidato.

Lo mismo ocurrió con Xóchitl Gálvez, la aspirante representante de los blanquiazules quien ya se anotó con muchos respaldos para participar en la contienda electoral presidencial.

También se registraron el exsenador Jorge Luis Preciado y el diputado Gabriel Quadri para cerrar la lista de panistas que buscan la candidatura presidencial. Estos políticos pocos votos tendrán.

+++

A pesar de que persigue la nominación presidencial desde hace por lo menos 18 años —casi tantos como el propio López Obrador— lo cierto es que Creel Miranda no ha logrado generar gran simpatía popular.

Por ejemplo, en una encuesta del diario El Financiero, publicada en enero anterior, por encima de Creel aparecían, la senadora Lilly Téllez, con un 29 por ciento de opiniones favorables, seguida por Margarita Zavala (26 por ciento); Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Massieu (los tres con 25); Beatriz Paredes Rangel (24); Santiago Creel (22) y Alejandro Murat (21).

+++

Los dirigentes de PAN, PRI y PRD informaron que le pidieron a Gurría integrar un grupo de expertos, para que aporten su visión y profesionalismo a la construcción de un gobierno de cambio.

Quizás, en el Revolucionario Institucional es donde se vive una agitación política de pronóstico reservado.

+++

Miguel Angel Osorio Chong ha fracasado en absolutamente todos los intentos realizados para adueñarse del PRI y debido a ello, ha entregado muy malas cuentas ni más ni menos que en Palacio Nacional, donde su inquilino, Andrés Manuel López Obrador ha levantado la ceja en señal de desaprobación.

+++

Muy comentado el encuentro que sostuvieron el senador Eduardo Ramírez con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Y es que de acuerdo a lo comentado por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, hablaron de temas como economía, fortalecimiento a la cooperación internacional, pero específicamente la relación entre ambos países: “Nos une nuestra historia, nos unen grandes experiencias constitucionales legislativas, inspirados en el federalismo norteamericano y, a su vez, en el federalismo mexicano”.

+++

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, recibió en el estado a las representantes de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá quienes participan en la tercera reunión anual del TMEC.

Lezama se reunió con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez; la embajadora Katherine Tai y la ministra Mary Ng.