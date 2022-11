"Es su derecho": Ricardo Monreal pide respetar marcha en defensa del INE

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, se pronunció por respetar el derecho de quienes asistirán a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), convocada para el próximo domingo 13 de noviembre.

Señaló que él, en lo personal, respeta la realización de la marcha y de los que asistan porque no va a descalificarla, como lo hicieron con él cuando se manifestó siendo opositor.

“La marcha, yo la respeto. Los que hagan marchas, es su derecho. Yo he hecho más de mil y lo hice desde la oposición casi siempre, y siempre nos descalificaban, nos agredían. Yo no puedo hacer lo mismo que me hicieron y saludo con respeto a quienes vayan a ir a la marcha. Es su derecho y es su decisión, y no la voy a descalificar”