Sansores es “violadora sistemática de la ley” y “no escapará”, advierte Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, enfatizó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, es una violadora sistemática y contumaz de la Constitución y la ley, por lo que “no hay forma de que se escape” de la denuncia que presentó contra ella, de modo que será desaforada y sometida a juicio.

El líder de la mayoría legislativa en la Cámara alta ofreció una conferencia de prensa, acompañado por varios miembros de su bancada, incluido el presidente del Senado, Alejandro Armenta, donde se pronunció respecto al conflicto que se ha gestado entre integrantes de Morena, como el caso del de que mantiene con Layda Sansores.

Al respecto, remarcó que no es un asunto personal el que tiene con ella, pero dijo que sí se debe aplicar la ley a partir de su denuncia : “Estoy esperando que la FGR termine con las pruebas, los peritajes, donde demuestro que hubo violación a la ley y que hay delito, pero que el Ministerio Público tiene que determinar y después plantearlo a la Cámara de Diputados, voy a estar en espera prudentemente, porque no hay forma de que se escape”, manifestó.

Insistió en que no se puede tolerar, abrazar ni felicitar a una “violadora sistemática y contumaz de la Constitución y la ley” , por lo que dijo que, aunque Sansores tiene muchos mantos de impunidad , en algún momento se verán las caras.

Tiene muchos mantos de impunidad. Aquí hay denuncias presentadas por la alcaldesa de Álvaro Obregón [Lía Limón] y [a Layda Sansores] no la han tocado ni con el pétalo de un citatorio. ¿Quién la protege, por qué? La impunidad la puede cubrir hasta la Cámara de Diputados, pero eso va a terminar y nos vamos a ver las caras. Ricardo Monreal, senador por Morena

Asimismo, reiteró sus señalamientos hacia la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien, dijo, mantiene una campaña en su contra. Al respecto, aseveró que tanto ella como Sansores están “entretenidas en destruirme” , pero que él no se va a “rajar”.

Si van a atacarme y a destruirme, que comiencen, porque les va a costar trabajo”, enfatizó el político zacatecano, quien remarcó que las acusaciones en su contra son “basura reciclada” y que si existe alguna anomalía sobre las propiedades de sus hermanos, entonces deben investigarlos a ellos: “Yo qué tengo que ver, tengo 14 hermanos, por qué tengo que pagar por mis 14 hermanos y mis 169 sobrinos. Ricardo Monreal, senador por Morena

El coordinador de Morena en el Senado precisó que al pedirle a Claudia Sheinbaum que detenga a su jauría se refiere a quienes lo están persiguiendo con saña y ratificó sus críticas a la sucesión adelantada, porque dijo que, así como ahora lo acosan a él, después seguirán con otros, como con el canciller Marcelo Ebrard.

La sucesión adelantada está generando estragos internos, ahorita es conmigo, mañana será con Marcelo y entre ellos. Es un error la sucesión adelantada; mire en dónde nos tienen. Sin reglas claras, sin piso parejo, esto será la ley de la selva, la ley de la barbarie, la ley del troglodita y de momentos que no esperábamos tener. Ricardo Monreal, senador por Morena

Estimó que ante la actuación de la gobernadora Layda Sansores también le correspondería intervenir al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero ironizó: “Diría: '¿y dónde está el piloto?'. No lo sé, pero es muy triste”.

Ante los conflictos con Sheinbaum y de Sansores, Monreal pidió a los miembros y fundadores de Morena reflexionar respecto a si de verdad han ganado algo con los gobiernos estatales del guinda, donde muchas veces no hay liderazgos del partido en las administraciones locales y algunos no sólo son ignorados, sino hasta perseguidos.

Cuestionado respecto a si llegó al límite de su dignidad como para renunciar a Morena , Monreal respondió cantando "Amarga Navidad", de José Alfredo Jiménez: “Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad, no quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto mal”.

Aunque no quiso adelantar la decisión que tomará en diciembre, subrayó que será hasta el próximo mes cuando hará el anuncio correspondiente .

