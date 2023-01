Ricardo Monreal plantea reforma a Ley del ISSSTE en materia de pensión por viudez

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, impulsa una iniciativa para modificar la Ley del ISSSTE, que garantice el traslado de la pensión a la pareja del asegurado en caso de pensión.

A través de un mensaje que difundió en sus redes sociales, explicó que la propuesta que promueve contempla modificar el artículo sexto de la legislación, de modo que a pesar de que la pareja también esté inscrita en el ISSSTE, pueda ser beneficiada con la pensión en caso de viudez.

“Actualmente, si dos personas o más trabajan y uno de ellos fallece y está protegido por la Ley del ISSSTE, su pareja no puede gozar de la pensión de viudez, simplemente porque están trabajando y tienen su propia seguridad, lo que me parece absurdo, no sucede en muchas partes del mundo”, expuso.

Les comparto la reciente iniciativa que plantea eliminar las disposiciones que impidan que una pensión por viudez pase a la esposa, pareja o concubina. Buscamos restituir el espíritu solidario en el que se funda la seguridad social. pic.twitter.com/c03GMyIMsP — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 22, 2023

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado refirió que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya declaró la inconstitucionalidad de que se restrinja la pensión de viudez a la pareja, aunque esté trabajando, por lo que dijo que es viable que se haga este cambio legal.

“Nosotros creemos que esa pensión de viudez sí debe heredarla la pareja, la esposa, la concubina y por eso es que estamos proponiendo se modifique el artículo sexto, para que en el caso de fallecimiento del titular de los derechos de seguridad del ISSSTE puedan ser trasladados en la pensión de viudez a la persona que tiene ese problema de pareja, de esposa y que ha quedado viuda”, comentó.

El senador zacatecano expresó su confianza en que el resto de los grupos parlamentarios que integran la Cámara alta respalden su iniciativa, porque subrayó que “es un derecho fundamental de los trabajadores”.

Síguenos también en Google News

Leo