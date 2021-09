Ricardo Monreal propone que protección a animales sea política de Estado

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, presentó el viernes pasado una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución con la finalidad de garantizar la protección, preservación y conservación de las especies animales como política de Estado.

La minuta de Monreal establece que “el Estado tiene que garantizar la protección, preservación y conservación de las especies animales no humanas, que forman parte de la biodiversidad del territorio nacional”.

Por otro lado, dijo que en el párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución se establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, sin embargo, señaló que esta visión es una “concepción estrictamente antropocéntrica”, donde se busca la protección y mejor calidad de vida de los seres humanos.

El senador mencionó que en nuestro país hay una legislación sobre el medio ambiente pero no una Constitución donde haya una disposición respecto a la protección y bienestar de los animales.

El coordinador de Morena en el Senado indicó que tradicionalmente los animales son considerados como cosas o bienes, objetos del derecho, pero resaltó que nuevas voces los sitúan como sujetos de derecho, con capacidad de sentir.

“El hecho de que los animales de compañía, de trabajo o silvestres no puedan representarse a sí mismos o no alcancen los niveles de desarrollo del ser humano, no significa que sus intereses no deban de ser tomados en cuenta ”, expresó Ricardo Monreal.

La propuesta se sumó a la reforma a la Ley General de Salud aprobada el pasado 2 de septiembre con 103 votos, donde se prohibió el uso de animales en pruebas para productos y artículos cosméticos, que contempla penas de hasta 14 años de cárcel a quien contrate, autorice o participe en dichas prácticas. A su vez de la iniciativa para sancionar el maltrato animal en servicios de transporte aéreo.

