Ricardo Salinas asegura "voy a hacer millonarios a algunos de mis seguidores"; repartirá su fortuna

Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano, aseguró que quiere hacer millonarios a sus seguidores, es por ello que enfatizó que regalará una parte de su fortuna.

El fundador de Grupo Salinas explicó por medio de sus redes sociales que se encuentra de vacaciones y enfatizó que la Televisión Azteca cumplió 30 años de existencia, por lo que regalará una casa ; el ganador o ganadora podrá elegir en qué parte del país la quiere y tiene como tope un costo de 20 millones de pesos.

También señaló que regalarán "unos super automóviles" y que dará a conocer la dinámica, para después agregar que "la pobreza no tiene nada de bueno (...) para ser ricos se requieren muchas cosas, no es una receta fácil, a mí me ha ido muy bien en la vida y quiero compartir algo de lo que he logrado con alguno de ustedes. Ahí viene la rifa de esta casa, 20 millones de pesos y otros 10 millones en automóviles. Pónganse abusados y participen".

En su cuenta oficial de Twitter, el empresario compartió un video con la descripción: "Ya me canse de ver tanto cabrøn #Gobiernicola inepto enriquecerse y enriquecer a sus hijos de la noche a la mañana, estoy enfadado de ver qué tengan jodido a México. Por eso YO voy a hacer millonarios a algunos de mis seguidores y televidentes de @Azteca, celebremos el #30AniversatioDeTVAzteca, voy a repartir una parte de mi fortuna entre ustedes, compartan esta publicación para que a todos les toque la oportunidad. Para que vean que yo también le puedo repartir dinero a los huevones, nada más que este es dinero mío, producto de mi trabajo".

