Ricardo Salinas Pliego busca a Rivaldios y Javetas; "Sean serios"

Ricardo Salinas Pliego, dueño del Mazatlán FC, sueña con tener en el equipo a como dé lugar a Rivaldios y a Javetas, los creadores de contenido mexicanos que dejaron grata impresión en un partido contra youtubers españoles.

En días pasados, el empresario ya había revelado en sus redes sociales que les daría la oportunidad de formar parte del club sinaloense siempre y cuando participen en su reality “DBut FC”.

Pero al parecer Salinas Pliego está batallando en conseguir los contactos de Javetas y Rivaldios, pues en su cuenta de TikTok subió un video en el que pide ayuda para dar con ellos, dejando como evidencia mensajes que les ha enviado por medio de Instagram, sin respuesta de ninguno de los dos.

Foto: TikTok de Ricardo Salinas Pliego

"Alguien les puede decir a estos muchachos que me pasen su número de contacto, les quiero dar la oportunidad de participar en el programa Dbut, les voy a regalar una computadora y una silla gamer, sean serios!! aparte yo en ningún momento les dije que les iba a regalar un versa!! Etiquétenlos para que me contesten y alguien de mi equipo se ponga en contacto con ellos", fue el mensaje que el empresario escribió en TikTok.

Las reacciones de los usuarios ante la publicación del propietario del Mazatlán, e incluso algunos de ellos prometieron hacerse seguidores de los Cañoneros si Rivaldios y Javetas llegan al club.

"¿Cómo que todavía no le contestan? Tanto que quieren una oportunidad y cuando se les presenta no le toman importancia", también fue la crítica que lanzó otro de los usuarios hacia los influencers mexicanos.

Marc Crosas arremete contra Rivaldios y Javetas

El exjugador del Cruz Azul y del Barcelona, Marc Crosas, subió un video del defensa uruguayo Ronald Araújo con el propósito de demostrar que los creadores de contenido de deportes no equiparaban el nivel de los futbolistas profesionales y llamó “tonterías” a los trucos que mostraban en redes sociales.

El comentario del comentarista de TUDN generó opiniones divididas, pues algunos usuarios se mostraron de acuerdo con su opinión, pero otros le reprocharon que haya utilizado la palabra "tonterías".

Rivaldios critica las malas formas para debutar jugadores

Rivaldo Reatiga Ojeda conocido con “Rivaldios” es un creador de contenido mexicano que fue parte de las fuerzas básicas de varios equipos de futbol, no pudiendo concretar su paso a la Primera División de México por los manejos “extraños en divisiones inferiores.

"Hay un descaro total que es increible, hay chavos que no saben patear una pelota, se supone que estás dentro de las fuerzas básicas, porque eres de lo mejor del país y es vergonzoso lo que mis ojos han visto, corrían a los buenos y dejaban los que no eran, no sé qué le veían. Hacen mil cosas por debajo del agua, que piensan que uno no se da cuenta, pero uno, al vivir ahí todos los días, no lo hacen menso", dijo que el influencer de futbol.

