Piqué vs Shakira: Marc Crosas y su comentario contra la colombiana que provocó la furia de sus fanáticos

El exfutbolista español Marc Crosas, quien se formó en el Barcelona, al igual que Gerard Piqué, causó polémica en Twitter con un comentario en torno a la nueva canción de Shakira.

Y es que el actual comentarista de TUDN criticó a la cantante colombiana por el tema, pues hizo énfasis en los hijos que tuvo con el exdefensa, además de que aseguró que habla peor de alguien hablar más su expareja.

“Hablar mal de tu ex habla peor de ti que de tu ex. Recuerda que tú lo/la elegiste, nadie te lo/la impuso. Y más si tienen hijos en común”, fue el tuit que desató una ola de críticas hacia Marc Crosas.

Hablar mal de tu ex, habla peor de ti que de tu ex. Recuerda que tú lo/la elegiste, nadie te lo/la impuso. Y más si tienen hijos en común… pic.twitter.com/SBes5Nsvx4 — Marc Crosas (@marccrosas) January 12, 2023

Uno de los que criticó al también exjugador del Santos Laguna fue el narrador Raoul “Pollo” Ortiz, quien le preguntó si lo que decía era en serio, a lo que Marc respondió que tanto Piqué como Shakira le fueron infieles a sus respectivas parejas antes de comenzar su romance en el 2010.

“Es que ambos fueron infieles para empezar su relación”, le respondió el español a un usuario en Twitter.

"Kun" Agüero alburea a Gerard Piqué

El "Kun" siendo el "Kun". Desde que empezó a hacer streams el exjugador Sergio Agüero ha mostrado un lado muy divertido y bromista, Gerard Piqué no se salvó de una de sus bromas y durante una transmisión en vivo de la Kings League fue albureado por el argentino.

"Yo cuando me meto una camiseta me la meto. Yo he vestido del Barca, del Zaragoza y del United", se escucha decir a Piqué, lo que provocó la rápida reacción del "Kun" Agüero: "Cuando te la meten, te la meten", lo que ocasionó la risa de ambos.

"Y si me la dejó picando boludo", añadió el exjugador del Manchester City en relación a la oportunidad de realizar la broma.

