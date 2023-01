El "Kun" siendo el "Kun". Desde que empezó a hacer streams el exjugador Sergio Agüero ha mostrado un lado muy divertido y bromista, Gerard Piqué no se salvó de una de sus bromas y durante una transmisión en vivo de la Kings League fue albureado por el argentino.

"Yo cuando me meto una camiseta me la meto. Yo he vestido del Barca, del Zaragoza y del United", se escucha decir a Piqué, lo que provocó la rápida reacción del "Kun" Agüero: "Cuando te la meten, te la meten", lo que ocasionó la risa de ambos.

"Y si me la dejó picando boludo", añadió el exjugador del Manchester City en relación a la oportunidad de realizar la broma.

Ibai destroza al "Kun" con viral inspirada en Leo Messi

Sergio "Kun" Agüero regresó a las canchas, pero no profesionales. El exjugador participó en un partido de la Kings League como parte de su equipo, Kunisports, en el partido que tuvieron ante Porcinos FC, que es del stremaer Ibai Llanos.

Durante el partido el "Kun" anotó un gol como en sus mejores tiempos, de media vuelta y pegado a la base del poste. Su celebración fue polémica, ya que hizo el mismo gesto, en la cara de Ibai, que Leo Messi le dedicó a Louis van Gaal en el Mundial de Qatar 2022.

El partido Kunisports vs Porcinos FC terminó empatado 2-2, por lo que el ganador se definió en penaltis, instancia en la que Sergio Agüero falló su disparo, con lo que el equipo de Ibai ganó 4-3 y tras el partido el streamer le regresó la celebración al "Kun".

JAJASJAS Ibai devolviendosela al kun, partidazo de porcinos ¡El Kun Agüero anotando en la #KingsLeague y celebrando a lo Topo Gigio frente a Ibai! 🤣 ⚽️



pic.twitter.com/tPBzNfps89 — Pase Filtrado (@pasefiltradope) January 15, 2023

