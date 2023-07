Ultimamente el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, es reconocido por dar oportunidades a talentos que están trabajando por sus proyectos. Esta vez, un usuario de Twitter le pidió a al empresario que le diera la oportunidad de debutar en primera división a Rivaldo Reatiga, futbolista y creador de contenido.

El magnate respondió de una forma peculiar, pues dijo que Rivaldios y Javetas habían sido muy mencionados en redes sociales, y aunque no les negó la oportunidad de poder jugar con los Cañoneros, la condición es que participen en su reality “D-But FC”, en el que un integrante del programa tendrá la oportunidad de jugar en el Mazatlán FC.

A ver… me han mencionado mucho a este cabron y @RivaldinhoR10 a un tal Javetas, yo les voy a dar una oportunidad en mi club @MazatlanFC si participan en @DbutFC.



Dígales que busquen al tío richi en TikTok y me manden un video. https://t.co/rsZa2NJlxB — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 9, 2023

La propuesta de Ricardo Salinas Pliego surge después de los malos resultados que había tenido el equipo y de terminar en último lugar de la tabla general del Clausura 2023. La idea principal del proyecto es darle la oportunidad a un jugador amateur para que se una a la escuadra de los de Sinaloa.

Los dos influencers conocidos como “La Dupla Galáctica” tuvieron una importante participación en el “Partido de Youtubers 4” en España, por lo que sus nombres han tomado más fuerza en el mundo del futbol y no sólo del entretenimiento de las redes.

Marc Crosas arremetió contra los influencers

El exjugador del Cruz Azul y del Barcelona, Marc Crosas, subió un video del defensa uruguayo Ronald Araújo con el propósito de demostrar que los creadores de contenido de deportes no equiparaban el nivel de los futbolistas profesionales y llamó “tonterías” a los trucos que mostraban en redes sociales.

Un pequeño recordatorio para dejar claro que hacer tonterías con el balón y subirlo a las redes no es sinónimo de jugar bien a fútbol. pic.twitter.com/8O5IWKdVdB — Marc Crosas (@marccrosas) July 6, 2023

Rivaldios critica las malas formas para debutar jugadores

Rivaldo Reatiga Ojeda conocido con “Rivaldios” es un creador de contenido mexicano que fue parte de las fuerzas básicas de varios equipos de futbol, no pudiendo concretar su paso a la Primera División de México por los manejos “extraños en divisiones inferiores.

"Hay un descaro total que es increible, hay chavos que no saben patear una pelota, se supone que estás dentro de las fuerzas básicas, porque eres de lo mejor del país y es vergonzoso lo que mis ojos han visto, corrian a los buenos y dejaban los que no eran, no sé qué le veían. Hacen mil cosas por debajo del agua, que piensan que uno no se da cuenta, pero uno, al vivir ahí todos los días, no lo hacen menso", dijo que el influencer de futbol.

