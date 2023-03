LIGA MX: Ricardo Salinas explota contra Mazatlán; "No ganan porque son unos pend***"

Mazatlán es el peor equipo del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX con solo cuatro puntos obtenidos a lo largo de 12 jornadas, pero ni el cambio de entrenador ha traído mejorías a los Cañoneros, que ahora deben de aguantar las duras palabras de su dueño, Ricardo Salinas Pliego.

El fundador y presidente de Grupo Salina mandó un redes sociales un duro mensaje a los jugadores del Mazatlán: "No se gana porque son unos pende*** huevones y listo, apoyo y sueldos no merecidos... los tienen", escribió Salinas Pliego en su cuenta de Twitter.

Mazatlán es último lugar de la Liga MX Foto: Captura de pantalla

Todo comenzó porque Ricardo Salinas Pliego compartió una foto con el exjugador del Real Madrid Jorge Valdano e indicó que le pedirá al campeón del mundo en 1986 con la Selección Argentina que hable con los futbolistas de su equipo en la Liga MX.

En respuesta a esta foto, un seguidor del presidente de Grupo Salinas le contestó: "Juegue con mexicanos mejor tío Riqui, así hay pretexto que por eso no se gana", y la respuesta es la que ya todos conocemos.

Justo después de aterrizar en @Azteca me encontré en los pasillos a mi gran amigo Jorge Valdano, le voy a pedir que vayamos a #Mazatlán para que platique con los jugadores y les lleve una inyección de confianza a los jóvenes del @MazatlanFC... estoy seguro que como en todos los… pic.twitter.com/XCnQ5lBKsv — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 30, 2023

El próximo duelo de los Cañoneros en la Clausura 2023 es ante Atlético de San Luis, en el marco de la Jornada 13 de la Liga MX, en busca de su segunda victoria en el certamen

Mane de la Parra revela corrupción en el futbol mexicano

Históricamente se ha acusado al futbol mexicano de corrupto, entre otras cosas porque en más de alguna ocasión algunos futbolistas llegaron a mencionar que los entrenadores les pedían dinero para ponerlos a jugar.

La última acusación de este tipo la hizo el cantautor Mane de la Parra, quien reveló que cuando formaba parte de las fuerzas básicas del Atlante estuvo cerca de debutar en la extinta Primera A (actual Liga de Expansión), el estratega en turno le pidió dinero, a lo que no accedió.

Y así la historia de Mane de la Parra (cantautor) contando su experiencia en 1era A con un D.T del Atlante ...



Cuantas historias como estas no habrá?

Así como quieren que surgan más futbolistas?



Bendita #LigaMX #FMF y sus secuaces pic.twitter.com/LmKTo4sdfQ — Fer Salinas Cruz (@FerSalinasCruz) March 30, 2023

"Te queremos debutar en Primera A, queremos registrarte en Primera A, me pagan un sueldo y todo estaba muy bien, hasta que me tope con el director técnico de primera del equipo azulgrana, del Atlante, me dice '¿cuánto me vas a dar?' y yo dije '¿cuánto te voy a dar, de qué?'", narró el también actor en entrevista con Isabel Lascurain, cantante de Pandora.

"Entonces me empieza a platicar de esto y resulta que todos los que estaban en el equipo habían pagado, me pareció muy mal, fui a platicar con un amigo de Juchitán, Oaxaca y le dije 'oye, ¿Cuánto le das? y me dice 'no, pues yo le doy el 70 por ciento de mi salario", profundizó De la Parra, aunque no dio a conocer el nombre de dicho estratega.

