Liga MX: Actriz de cine para adultos revela que tuvo relaciones con futbolistas de Chivas, Atlas y Tigres

Giselle Montes, popular actriz mexicana del cine para adultos, dio unas sorpresivas declaraciones al revelar que sostuvo relaciones con por lo menos cuatro futbolistas de la Liga MX.

"No hubo nada de pago, me enviaban mensajes diciéndome: ‘vamos a conocernos, vamos a tomar, a comer’ y de repente, pues se dan las cosas y ya”, comentó Montes en una entrevista para el podcast SomosBatos.

Ante la pregunta de quiénes son los jugadores de la Liga MX con los que sostuvo encuentros, la famosa actriz no dijo nombres, aunque sí dio a conocer que dos de ellos son de las Chivas y uno del vigente campeón Tigres.

"No puedo decir nombres, pero sí he visto a muchos famosos muy buenos y que he estado con ellos. Uno del Atlas, dos de Chivas y uno de Tigres", ahondó Montes, quien además indicó que esos cuatro futbolistas están casados.

Giselle Montes aconseja a esposas de futbolistas

Giselle Montes aprovechó la entrevista para darles consejos a las esposas de los jugadores de la Liga MX, a las que les recomendó que cumplan las fantasías de los deportistas para que no busquen tenerlas con otras mujeres.

"Que los complazcan bien, que cumplan sus fantasías y que los hagan sentir cosas diferentes porque ellos también buscan fantasías y el válido, pero también las esposas tienen que hacer que sus hombres estén sexualmente bien", remarcó.

Giselle Montes se dio a conocer por mantener una relación poliamorosa con los también actores Mia Marín, Alex Marín y Yamileth Ramírez, con quienes se presenta en diferentes ciudades de México de temática erótica.

Foto: Instagram de Giselle Montes

Nikkole Teja da una probadita de su contenido en OnlyFans

La estadounidense Nikkole Teja, exfutbolista del Necaxa en la Liga MX Femenil, dio una probadita a sus seguidores en redes sociales del contenido que publica en OnlyFans.

En una de sus instastories, la exjugadora de las Centellas publicó una fotografía en la que da la impresión de que se encuentra desnuda, pues la imagen aparece como si estuviera cargando.

Nikkole Teja abrió su cuenta en OnlyFans el mes pasado, poco después de haber dejado las filas del Necaxa, y desde entonces ha regalado subscripciones a algunos de sus seguidores.

