Ahora denuncia Romo a Xóchitl... y ella le recuerda irregularidades

Un nuevo frente, desde el bloque de Morena, se abrió ayer en contra de la senadora panista Xóchitl Gálvez, después de que el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una denuncia penal contra la aspirante presidencial del PAN por presunto “enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción”.

Romo de Vivar afirmó que la panista, que lo antecedió en el cargo, durante su gestión en la alcaldía supuestamente otorgó permisos de manera directa a la empresa Simetric Grupo Inmobiliario, para construir dos complejos entre los años 2015-2018, que a su vez le otorgó las obras a dos empresas propiedad de la senadora y de su familia, lo que les generó ganancias por más de 70 millones de pesos.

“En calidad de ciudadanos, queremos hacer del conocimiento del público esta situación, para que se enteren de que ella no es lo que dice ser, que no es la mujer indígena que salió de la pobreza y ahora triunfa”, manifestó el exalcalde morenista, que perdió su reelección frente al panista Mauricio Tabe.

Víctor Hugo Romo, Exalcalde de Miguel Hidalgo

El exalcalde y el exsecretario de Gobierno de la demarcación Gustavo García explicaron que Gálvez Ruiz incurrió en un conflicto de interés con sus dos empresas Hi-Tech Services y Omei, aunque no aclararon por qué hasta ahora denunciaron.

Agregaron que “todo eso se derivó de la corrupción. Ella, como delegada, conocía de las obras que se harían y extrañamente todas cayeron en las empresas de su familia”, dijeron, afuera del búnker de la Fiscalía en la Ciudad de México.

Romo y García detallaron que Xóchitl Gálvez incurrió en un conflicto de interés con sus dos empresas, que fueron contratadas por la desarrolladora Simetric Grupo Inmobiliario, ya que a su vez llevaron a cabo los complejos Distrito Polanco y One Marina Park, tras obtener la manifestación de construcción y la publicitación vecinal, “e inmediatamente, por obra y arte de magia, contratan a sus empresas, dirigidas por su hija y su esposo, por un monto de 70 millones de pesos”.

Víctor Hugo Romo destacó, a su salida de la Fiscalía, que las contrataciones que mencionan en la denuncia fueron para hacer los desarrollos inmobiliarios Distrito Polanco, el cual se ubica en Periférico Manuel Ávila Camacho 137, en la zona de Polanco, y uno más de nombre One Marina Park, que está en Marina Nacional número 60, en Tacuba.

Romo adelantó que esta primera denuncia “sólo es el inicio, ya que se calcula que existen muchos más desarrollos inmobiliarios en las mismas circunstancias; es algo que se debe investigar a profundidad; lo hacemos porque está diciendo ser alguien que no es”.

En el lugar, el exalcalde Romo llevaba una manta en la que presentó datos del supuesto “entramado del tráfico de influencias” que motivó la denuncia a Xóchitl Gálvez y advirtió que “hay más de 12 desarrollos inmobiliarios, presuntamente con el mismo modus operandi en Miguel Hidalgo y otras alcaldías”.

El exgobernante local advirtió que, una vez que se judicialice la carpeta de investigación de la denuncia, podrían ser llamados a declarar distintos exfuncionarios en la alcaldía Miguel Hidalgo, que “hoy trabajan en Benito Juárez, gobernada por el PAN, y en Cuajimalpa, por el PRI, partidos que integran la alianza opositora del Frente Amplio por México”.

Gálvez ve “politiquería” en denuncia del guinda



La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseveró que la acusación que hizo el exjefe delegacional de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en su contra se trata de politiquería y conveniencia política para tratar de afectarla.

Entrevistada en Chihuahua, previo al encuentro Diálogos por la Democracia, fue cuestionada sobre las acusaciones del morenista y señaló que es evidente que “lo mandaron a denunciarme”, cuando, dijo, él sí autorizó obras con diversas obras con irregularidades por lo que lo denunció: “le decían Romo ratota”, ironizó.

“Víctor Hugo Romo se está subiendo a un tema por conveniencia, nunca me denunció siendo alcalde, no hay un solo expediente otorgado de manera indebida, yo no doy permisos, yo registro manifestaciones de obra, quien otorga los usos de suelo es el gobierno de la ciudad, quien da los estudios de impacto ambiental es el gobierno de la ciudad y las delegaciones lo único que hacemos es inscribir, otorgar la manifestación de obra y si hubiera algo indebido me lo hubiera podido observar la contraloría.

“No hay una sola manifestación de obra otorgada de manera indebida durante mi administración, tan es así que Víctor Hugo Romo volteó de cabeza mi administración y no encontró nada, hoy lo hace para llamar la atención, pero ahora sí que me pongo a disposición de la autoridad, pero ahora sí que le busquen, no hay nada indebido, cinco años después (me denuncia) por conveniencia política”, indicó.

En conferencia de prensa previa, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería tener cuidado con lo que dice sobre ella, porque aunque aseguró que nunca ha tenido miedo, el mandatario sí dio a conocer datos específicos sobre su empresa, donde se encuentran sus hijos: “ahí están mis hijos y me preocupa su seguridad”, dijo.

“Si alguien te quiere hacer algo, te lo va a hacer, no creo que hubiera alguien más cuidado que Luis Donaldo Colosio, tenía al Estado Mayor Presidencial completamente a su lado. Tomaré medidas quizá bajarme de la bicicleta, para que ya estén tranquilos, porque les propuse blindar mi bicicleta, pero no me la aceptaron, pero yo no vivo en un Palacio, no traigo camionetas blindadas, no traigo escoltas, por eso el presidente creo que debía ser mas responsable con sus palabras, porque su veneno, su odio, su insidia puede hacer que otros voluntarios hagan algo para quedar bien con él”, declaró.

PAN acusa ante la CIDH al Ejecutivo por ataques

El Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por trasgredir los derechos humanos y políticos, así como la constante persecución de los aspirantes del Frente Amplio por México, en particular Xóchitl Gálvez Ruiz, Francisco García Cabeza de Vaca y Santiago Creel Miranda.

“Con sus mentiras, todos los días, López Obrador abusa de su poder en contra de ciudadanos, intelectuales, periodistas, académicos, contra todos aquellos que piensen distinto”, dijo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

Señaló que López Obrador abusa todos los días, pública y cínicamente, utilizando los medios públicos y los medios afines al gobierno como un aparato de propaganda.

“Lo acusamos de utilizar la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y el aparato del Estado Mexicano en contra Xóchitl Gálvez Ruiz, Santiago Creel Miranda, Francisco García Cabeza de Vaca y otros participantes en la construcción del Frente Amplio por México”, dijo.

En el caso de Cabeza de Vaca, las denuncias de carácter político ponen en riesgo permanente su libertad, con Creel ha sido en muchas ocasiones el centro de acusaciones falaces y calificativos sin sustento, mientras que Xóchitl Gálvez ha sido el centro de los ataques del presidente, lanzando campañas de desprestigio.

Por su parte, la secretaria general, Cecilia Patrón Laviada, expresó que con sus acciones y sus palabras desde su espectáculo mañanero, López Obrador ataca la protección de la honra, la reputación personal, la vida privada y familiar; la protección de la dignidad; el principio de legalidad, y la libertad de pensamiento y expresión.

“Confiamos en que la CIDH a la brevedad emita una recomendación al Estado Mexicano para la adopción de medidas que garanticen la protección de los derechos humanos y que evite daños irreparables, en contra de los derechos políticos de los panistas o cualquier otro aspirante al Frente Amplio”, finalizó.

AMLO acusa que oposición busca quitar apoyos sociales

Sin que hiciera mención directa a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el pueblo de México debe tener conocimiento de que el plan de la oposición es quitar los programas sociales.

Durante la conferencia mañanera, nuevamente retomó su sección “No lo dije yo”, en la que presentó otra vez el video del expresidente Vicente Fox, a quien le reprochó por atribuirse la creación de los apoyos para los adultos mayores.

En la grabación, se observa al exmandatario, quien declaró: “Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el Gobierno y tampoco en el país.

“Ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl”.

Tras presentar el video ante los medios de comunicación, el Presidente de la República enfatizó: “Tengan para que aprendan”.

El titular del Ejecutivo federal insistió en que Fox “se atreve a decir que él fue el que creó lo de la pensión, se atreve a decir, porque son cínicos, caradura, mienten como respiran, cuando ese programa lo creamos nosotros cuando fui jefe de Gobierno, y es de dominio público”.

Andrés Manuel López Obrador también narró que cuando en la Cámara de Diputados se votó la iniciativa para que se elevara a rango constitucional la pensión para adultos mayores, los panistas votaron en contra y después, dijo, rectificaron en el Senado de la República.

“¿Qué sucedió cuando se votó en la Cámara de Diputados de que se elevara a rango supremo lo de la pensión para los adultos mayores? Pues los del PAN votaron en contra, pero se dieron cuenta de que habían cometido un error, porque habían actuado de manera sincera, dando a conocer su forma de pensar.

“Entonces, pasa al Senado y ya no, se dan cuenta y dicen: ‘No, votamos también a favor’, ahí ya votaron distinto, porque alguien les dijo, seguramente sus publicistas: ¡Cómo vas a votar en contra de que se les entregue la pensión a los adultos mayores! Pues votaron en contra los diputados, pero ya en el Senado no”, expresó.

Pese a las restricciones que le impuso el Instituto Nacional Electoral para que no hable del próximo proceso electoral presidencial y de los aspirantes, López Obrador pasó un video de una conferencia de Santiago Creel, en el que el panista criticó que el mandatario federal haga una “discriminación inversa” en su contra.

Ante dichas declaraciones, el Presidente de la República negó conocer que existiera la “discriminación inversa” y, sobre todo, negó haber atacado a la familia del legislador panista.

“Aclarar yo que no sabía que había discriminación inversa, es nuevo para mí, yo nunca he atacado a su familia ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos, es mentira, completamente mentira, aclararlo, nada más”, declaró.