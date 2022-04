Rubén Moreira: denuncia de Mario Delgado es show político

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, señaló que las denuncias que busca interponer el dirigente de Morena, Mario Delgado por “traición a la patria” de los diputados que rechazaron la Reforma Eléctrica es un “show político”.

“Forma parte del show político del circo de Mario Delgado, no va a llegar a ningún lado, lo único que me preocupa es que polarice al país y que pueda poner en riesgo a alguna persona, pero es parte de su circo”, manifestó en entrevista a medios.

El líder parlamentario negó que se sientan intimidados por esta denuncia, por lo que hizo un llamado a abonar a la concordia en la Cámara de Diputados.

“Aquí venimos a hacer cosas serias, a buscar respeto, de repente suben los ánimos, pero uno apuesta a que las cosas bajen, y en el caso de Mario Delgado está en un espiral en el que por su falta de pericia política no concibe acuerdos; entonces trata de proyectarse hacia afuera, y en el caso de la eléctrica nuestro voto no fue producto de posiciones irreductibles, fue producto de que no estaban bien las cosas”, detalló. Moreira Valdez.

Respecto a Mario Delgado, consideró que se ha convertido en uno de los mejores elementos de la coalición Va por México, ya que cada día sale con una “tontera”.

“Mario Delgado es el mejor activo de Va por México, todos los días sale dice una tontera, nosotros no queremos que lo corran de Morena porque el día que lo corran vamos a tener problemas, igual y consiguen a uno que sí sea bueno”, concluyó.

avc