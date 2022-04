PAN denuncia a Mario Delgado por campaña “de odio”

El vicecoordinador de los diputados del PAN, Jorge Triana Tena, presentó una demanda en contra el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo y la secretaria general, Citlalli Hernández, por los delitos de daño moral y difamación en contra de los legisladores federales que rechazaron la Reforma Eléctrica.

El diputado del PAN presentó dos denuncias, en el Consejo de la Judicatura Federal, y otra ante la Fiscalía General de la República, al señalar que llamarlos “traidores a la patria” es difamación.

Están manejando públicamente, imputando públicamente y sin que medie sentencia previa, la acusación de que somos traidores a la patria. Traición a la patria no es solo un insulto, es un delito que se encuentra tipificado y no nos puede llamar de esa manera si no hay denuncia, porque no hay denuncia, no hay proceso y no hay sentencia