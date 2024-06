Saca 4T primera carta: 3 encuestas dan 80% de aval a reforma judicial

Al menos 80 por ciento de la gente quiere la reforma judicial, dijo la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al dar a conocer el promedio de los resultados de las tres encuestas aplicadas a la ciudadanía, entre el 14 y el 16 de junio; mientras que 71.3 por ciento en promedio avala que los jueces y magistrados se elijan mediante voto popular.

En conferencia de prensa, la próxima mandataria también destacó que el porcentaje que pide los cambios al Poder Judicial (PJ) es mayor al que ella misma tuvo en la pasada elección del 2 de junio.

“Son más personas o el porcentaje de personas está de acuerdo, nosotros ganamos la elección con el 59 por ciento, más del 59 por ciento considera que es necesaria una reforma y más del 59 por ciento está de acuerdo que haya una elección directa”, aseveró.

Sheinbaum Pardo señaló que la encuesta realizada por Morena “es informativa, vamos a dejar también espacio a que corran los foros, el diálogo, el debate y ya a partir de ahí. Y esto que estamos presentando, pues es una opinión de la gente, el pueblo de México que, repito, me parece muy relevante.

“Porque a ver, si hubiera sido 59 por ciento, pues es como las personas que votaron por nosotros, ¿no?, pero es todavía más de las personas que votaron por nosotros que reconocen la importancia de una reforma al Poder Judicial”, dijo.

La virtual Presidenta electa también hizo notar que el porcentaje que considera que hay corrupción en el PJ es muy alto; asimismo, hay un porcentaje muy alto que considera la elección directa como una forma viable de elegir a los magistrados, a los ministros y a los jueces.

También informó que 75 por ciento de los encuestados consideran que los “ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser elegidos por la ciudadanía”.

Para el ejercicio se aplicaron mil 202 encuestas a personas de 18 años y más, cara a cara y en vivienda por parte de la casa encuestadora Enkoll, además de mil 195 por parte de la casa De las Heras y mil 458 de la encuestadora de Morena.

“En todos los casos con una muestra significativa con tres a cinco por ciento con margen de error”, manifestó.

Gráfico

Sobre la pregunta de si la gente estaba enterada de la propuesta de reforma al PJ que proponen ella y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum especificó que 51 por ciento respondió que sí en el sondeo de De las Heras; 45 por ciento fue afirmativo en el de Enkoll, y 48 por ciento dijo conocer la propuesta en el ejercicio de la encuestadora de Morena.

Sobre la pregunta “¿qué tanta corrupción existe en el PJ?”, el mayor porcentaje se concentró en la respuesta “la mayoría son corruptos”, con 38, 44 y 40 por ciento en las encuestas de De las Heras, Enkoll y Morena, respectivamente.

Sobre la forma en cómo deben ser elegidos los ministros de la SCJN, la ciudadanía contestó en su mayoría que por elección del pueblo de México con 68 por ciento en De las Heras, mientras que Enkoll y Morena tuvieron 75 por ciento.

A la pregunta de “¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación para que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción?”, 87 por ciento estuvo a favor en sondeo de De las Heras; 85 por ciento en la de Enkoll, mientras que 89 por ciento dijo sí en la de Morena.

“Sería bueno que estuviera el canal del Poder Judicial, perdón, el canal del Congreso, para que la ciudadanía se entere de los debates, pues que ahí haya opiniones que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo con la propuesta que se escuche y en esos mismos foros, pues habrá debate, ¿no?”, enfatizó Sheinbaum.

Al cuestionarle si con los resultados de esta encuesta no le preocupaba la situación del peso que se dé por posibles reformas al PJ, y si esto no afectará las inversiones al sector energético y también al nearshoring, la futura Presidenta señaló que no tienen por qué preocuparse los inversores.

Subrayó que en días pasados se refirió a las declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, en referencia a lo dicho por el embajador de esa nación en la nuestra, Ken Salazar, quien sostuvo que México es un país soberano y son sus ciudadanos quienes van a decidir cómo son las reglas del Poder Judicial.

“¿Qué les interesa a ellos?, pues que se respeten las inversiones y eso no tiene por qué no respetarse”, destacó.

AMLO a UNAM: “¿Qué se tienen que meter?”

Al reiterar que existen riesgos en la elección de jueces, magistrados y ministros, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra los especialistas de la UNAM por “meterse” a analizar las 20 reformas constitucionales que promovió su Gobierno desde febrero pasado, entre ellas al Poder Judicial (PJ).

“Ahora, ayer, antier, estaba yo leyendo, salen los de la UNAM, claro, con línea seguramente de los directivos, a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo.

“Pues ya ni vi nada, ya sé, son predecibles. Yo les diría, ¿qué se tienen que meter? Sí, claro, ahí es donde se tiene que dar el debate, el análisis para transformarla (reforma judicial), todas las universidades tienen ese papel, pero inviten, escuchen a todos, no nada más los expertos, ya sabemos cómo opinan”, declaró el mandatario.

La semana pasada, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó el Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el Presidente de la República, donde advierte de múltiples retrocesos a la independencia judicial e imparcialidad en el acceso a la justicia para la ciudadanía.

En su defensa, el jefe del Ejecutivo federal indicó que la reforma va a ayudar mucho a todos los mexicanos para ir limpiando de corrupción el Poder Judicial, porque “a todos nos interesa que haya un auténtico Estado de derecho, no un estado de chueco”.

“Ya se los he dicho porque he estado aclarando de qué se trata, ellos lo saben, es un asunto de vanidad, yo no pierdo un juicio en la Corte porque yo tengo ahí amigos’, cada corporación, un magnate destacado, uno, dos o tres magnates tienen injerencia”, señaló.

Reiteró que hay riesgos en las elecciones de los impartidores de justicia, siempre existen, “pero se equivoca menos la gente, no tener miedo al pueblo, tener confianza al pueblo”.

Expuso que debe haber una amplia participación de candidatos, e incluso los que ahora son jueces, magistrados y ministros pueden participar, demostrar que, por su honestidad, rectitud y prestigio la gente los reelige; “no tengo otros bienes, ni departamento en Nueva York, ni tengo casa de campo en Valle de Bravo, de 30 mil, 50 mil metros cuadrados”.

es opinión de autores. Por su parte la máxima casa de estudios emitió un comunicado a través de redes sociales, en el que se deslinda del análisis a las 20 reformas que presentó el mandatario.

“El documento sobre las 20 iniciativas de reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, elaborado por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otras personas, y circulado profusamente en las redes sociales durante el pasado fin de semana, de ninguna manera representa un posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México ni el sentir de su comunidad.

“En todo caso, los textos reflejan exclusivamente la opinión de los autores. La UNAM convocará en su momento a diversos foros académicos donde podrá darse una discusión abierta y plural”, señala el documento.