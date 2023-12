Samuel García acusa a PRI y PAN por descarrilar su camino a la Presidencia; se apunta para 2030

Samuel Alejandro García Sepúlveda acusó a PRI y PAN de descarrilar su camino a la Presidencia de la República en 2024; sin embargo, se apuntó para participar en 2030.

"Les prometí que no iba a dejar a Nuevo León en las garras de la vieja política. Y aunque pusimos a México de cabeza e íbamos a ganar la presidencia, lo más importante es Nuevo León", señaló García Sepúlveda.

En un video compartido en redes sociales señaló que pudo haber nombrado a Javier Navarro como gobernador interino de la entidad, sin embargo señaló, "eso implicaba ceder mis principios porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo, impunidad, nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos, querían limpiarse fiscalmente y eso yo jamás lo iba a permitir".

Agregó que siempre que se iba a llegar a un acuerdo, llegaba Alejandro Moreno Cárdenas del PRI o Marko Cortés del PAN "a reventarlo".

"Era tal el temor de que yo contendiera que jamás quisieron negociar por las buenas. Cuando vi que el Congreso estaba ensañado en su impunidad y en dinero, decidí ir a tribunales; acudimos a la SCJN, al TEPJF, a muchos juzgados de distrito y tras una pelea legal, a último minuto, la máxima instancia nos cerró la puerta", añadió.

Dijo que fue en ese momento cuando decidió regresar a Nuevo León "para que siga siendo imparable, "porque le demostramos a todo México que en dos años todo lo que logramos no lo pudieron hacer en 40 y no iba a poner en riesgo ese legado".

Sostuvo que la lección aprendida fue que el crecimiento fue tal que hizo temblar al sistema, sin embargo, indicó que la vieja política lo descarriló, pues ya se habían consolidado en el segundo0 lugar. “Fuimos la esperanza de los jóvenes que estaban en la apatía total, pidieron algo nuevo, ya quisiera Morena o el PRIAN tener el contagio de nosotros, pero fue tal el miedo que decidieron bajar a Samuel García”.

Dijo que en 2024 “se van a topar con pared”, pues se metieron con el estado equivocado y se metieron con un “León”, pues aseguró que van a borrar a esos partidos del estado. Además, dijo que demostró que ni Xóchitl Gálvez, ni Claudia Sheinbaum tiene algo bueno, por ello refrendó que para 2030 volverá a contender.

